Έλον Μασκ: Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το Πεντάγωνο για toυς δορυφόρους Starlink στην Ουκρανία

Ο Έλον Μασκ, με ανάρτησή του στο Twitter, υποστηρίζει πως δεν παίρνει καμία χρηματοδότηση από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για τους δορυφόρους Starlink της SpaceX στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση αυτή από τον γνωστό δισεκατομμυριούχο, έγινε μία ημέρα έπειτα από αναφορές ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο καταβολής πληρωμής για τις υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starlink στην δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα.

BREAKING: The Pentagon is considering paying for @SpaceX's Starlink satellite network — which has been a lifeline for Ukraine — from a fund that has been used to supply weapons & equipment over the long term, according to two U.S. officials. @elonmusk https://t.co/Rx3hJaZ3T7

