Airbnb: Αναστέλλει τις δραστηριότητές της σε Ρωσία και Λευκορωσία

Η εταιρεία ενοικίασης κατοικιών Airbnb αναστέλλει όλες τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και στη Λευκορωσία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Τwitter ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπράιαν Τσέσκι σε tweet την Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα της Airbnb, ιδίως καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών έχει σταματήσει τις πτήσεις προς τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022