Το “Murderville” του Netflix έρχεται πάνω στην ώρα που χρειαζόμασταν μία καλή κωμική σειρά μυστηρίου

Ξέρουμε ότι οι σειρές μυστηρίου είναι δημοφιλείς γενικότερα, ωστόσο οι αγαπημένες πολλών φαίνεται να είναι εκείνες που ξέρουν να συνδυάζουν το μυστήριο με την κωμωδία. Μετά το πολύ επιτυχημένο Only Murders in the Building, που ξεχώρισε τόσο για την πλοκή, όσο και για το καστ, έρχεται τον επόμενο μήνα το Murderville.

Από το Murderville θα περάσουν πολλά γνωστά και αγαπημένα ονόματα

Πρόκειται για μία νέα σειρά που θέλει να πειραματιστεί αρκετά με το έως τώρα μοτίβο των σειρών μυστηρίου. Ο Will Arnett θα είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς και θα υποδύεται τον αρχηγό ερευνών στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Ωστόσο, κάθε επεισόδιο θα ασχολείται και με μία νέα υπόθεση, για την επίλυση της οποίας ο Will Arnett θα συνεργάζεται με κάποιον guest star. Αυτό, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, θα φέρει πολλά παρατράγουδα στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα και σίγουρα θα μας γεμίσει αγωνία για την έκβαση της κάθε υπόθεσης.

To κλειδί στη σειρά είναι ο αυτοσχεδιασμός

Το ιδιαίτερο της υπόθεσης έγκειται στο ότι κανένας από τους guest stars που θα εμφανιστούν σε κάθε επεισόδιο, δεν έχουν λάβει το σενάριο του επεισοδίου. Έτσι καλούνται να λύσουν το μυστήριο μαζί με τον αρχηγό, ακολουθώντας τα βήματά του – ή και όχι. Μοναδική τους αποστολή θα είναι να καταφέρουν να φτάσουν τελικά στη λύση του μυστηρίου και να κατονομάσουν τον εκάστοτε ένοχο, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα εκ των προτέρων.

Φαίνεται πως για άλλη μία φορά το Netflix βρίσκει το θάρρος να δοκιμάσει τα όρια των έως σήμερα τηλεοπτικών προτύπων με μία νέα “συνταγή”. Η φόρμουλα αυτή, αν μη τι άλλο, υπόσχεται πολλά ευτράπελα και πολύ γέλιο. Mερικά από τα δημοφιλή ονόματα που θα δούμε στις οθόνες μας είναι αυτά των Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch και Sharon Stone. Οι αγαπημένοι ηθοποιοί σίγουρα θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουν για να πετύχουν τον στόχο τους. Το σημαντικό είναι να τους έχουμε εμπιστοσύνη.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Φεβρουαρίου.