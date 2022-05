«House Of The Dragon»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του πρίκουελ του «Game of Thrones»

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «House of the Dragon», του πρίκουελ της βραβευμένης σειράς «Game of Thrones» που κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 21 Αυγούστου.

Βασισμένη στο βιβλίο Fire & Blood, η σειρά θα παρουσιάσει τη φανταστική ιστορία του κόσμου του Westeros, που διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς Game of Thrones, με πρωταγωνιστές την Ολίβια Κουκ, και τον Στιβ Τουσάν.

Το τρέιλερ αποκαλύπτει περισσότερα για την κατεύθυνση της σειράς από ό,τι τα προηγούμενα teaser, ενώ το κοινό προετοιμάζεται να ξαναμπεί στο κόσμο του Westeros.

Η σειρά βρίσκει τη δυναστεία των Targaryen στο απόλυτο αποκορύφωμα της δύναμής της, με περισσότερους από 15 δράκους κάτω από τον ζυγό της.

Οι περισσότερες αυτοκρατορίες καταρρέουν σε τέτοια ύψη.

Στην περίπτωση των Targaryens, η αργή πτώση τους αρχίζει σχεδόν 193 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, όταν ο βασιλιάς Viserys Targaryen σπάει έναν αιώνα παράδοσης ονομάζοντας την κόρη του Rhaenyra, κληρονόμο του Iron Throne ή ελληνιστί Σιδερένιου Θρόνου.

Όταν Viserys αποκτά έναν γιο, η αυλή συγκλονίζεται. Η Rhaenyra διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος και οι σπόροι του διχασμού φέρνουν προτριβές σε όλο το βασίλειο.

Και ακολουθούν βίαια περιστατικά.

Το «House Of The Dragon» θα εξιστορεί όλες τις πολιτικές διαμάχες που πυροδοτήσαν τον εμφύλιο πόλεμο μέσα στην οικογένεια.

«Η ιστορία δεν θυμάται αίμα», ακούγεται να λέει δυσοίωνα ένας χαρακτήρας.

«Θυμάται ονόματα».

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστέ είναι οι: Έμα Ντ' Άρσι (Πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάριεν), Ματ Σμιθ (Πρίγκιπας Ντέμον Ταργκάριεν), Ολίβια Κουκ (Άλισεντ Χαϊτάουερ), Ρις Ίφανς και Στιβ Τουσέντ (Λορδος Κόρλις Βελάριον - Sea Snake).

Στη σειρά παίζουν ακόμη οι Πάντι Κονσιντάιν (Βασιλιάς Βίσερις Ταργκάριεν), Φαμπιέν Φρανκέλ, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο.