Pet series: Με ποιον τρόπο πρέπει να τρώει ο σκύλος το πεπόνι

Για λίγους μήνες το χρόνο, έχουμε τη χαρά να περιλαμβάνουμε στη διατροφή μας ένα φρούτο συνυφασμένο με το καλοκαίρι. Ο λόγος για το πεπόνι, ένα δροσερό και ωφέλιμο σνακ που τρώμε για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Φυσικά, όταν υπάρχουν κατοικίδια στο σπίτι, you will never eat alone! Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουν την ικανότητα να διαβάζουν το μυαλό μας, αφού πριν ανοίξουμε το ψυγείο ή την κατσαρόλα, έχουν πάρει θέση μπροστά μας, για να ικετεύσουν για φαγητό. Το πεπόνι, ευτυχώς για τον σκύλο σας, είναι από τις τροφές που επιτρέπεται να φάει και απολαμβάνει ιδιαίτερα. Είναι δροσερό, μαλακό και έχει γλυκιά γεύση, ονειρεμένος συνδυασμός για τον τετράποδο φίλο σας!

Είναι ωφέλιμο το πεπόνι για τον σκύλο;

Είναι ένα φρούτο πλούσιο σε ίνες, Βιταμίνη Α, Bιταμίνη C και Βιταμίνη Β. Η σύστασή τους είναι 90% νερό, οπότε βοηθούν στην ενυδάτωση του οργανισμού, ιδιότητα αρκετά χρήσιμη το καλοκαίρι.

Πώς πρέπει να του το δώσετε την πρώτη φορά

Η διατροφή του σκύλου είναι πολύ σημαντική για την υγεία του, αλλά και επειδή κάθε λάθος έχει άμεσες επιπτώσεις. Το στομάχι του είναι ευαίσθητο και θα πρέπει να επιλέγετε ποιοτική τροφή και θρεπτικές λιχουδιές. Λογικά, ο κτηνίατρος θα σας ζητήσει να κάνετε αιματολογικές εξετάσεις όταν πάτε το κατοικίδιό σας στην πρώτη επίσκεψη. Αν ο οργανισμός του είναι εντάξει έτσι ώστε να μπορεί να φάει το πεπόνι, δείτε πώς πρέπει να το σερβίρετε:

Κόψτε το σε κυβάκια. Ακόμη και μεγαλόσωμος να είναι ο σκύλος σας, δεν πρέπει να του δίνετε ολόκληρη φέτα. Αρχικά απαγορεύεται να τρώει τα σποράκια από το φρούτο, αλλά και τυχόν ίνες που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Θα πρέπει να το καθαρίσετε σχολαστικά πριν του το δώσετε και να το κόψετε σε μικρά κομμάτια.

Μέτρον άριστον. Όπως όλες οι λιχουδιές, έτσι και το γευστικό αυτό φρούτο, θα πρέπει να δίνεται σε μικρές δόσεις, σπάνια και σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά την κύρια τροφή του.

Ελέγξτε για παρενέργειες. Το ότι επιτρέπεται ως τροφή, δεν σημαίνει ότι θα τη δεχτεί, ότι θα του αρέσει, ότι δεν θα τον πειράξει. Κυρίως μετά την πρώτη φορά, θα πρέπει να παρατηρείτε τον σκύλο μήπως κάνει εμετούς ή διάρροιες. Επίσης, αν το φτύσει ή το παρατήσει, δεν είναι κάποια παραξενιά, απλά δεν του αρέσει και θα πρέπει να το σεβαστείτε. Μιλήστε με τον κτηνίατρο στην περίπτωση που δείτε κάποιο περίεργο σύμπτωμα.

Image

Τι θα πρέπει να προσέξετε

– Όπως κάθε τροφή, έτσι και το πεπόνι, αποτελεί εν δυνάμει απειλή για να προκαλέσει πνιγμό στο ζώο σας. Αντί λοιπόν να του γεμίσετε ένα μπολ με κομματάκια, όπου θα έχει μεγαλύτερη ορμή να φάει, δίνετε ένα ένα, με υπομονή, για περισσότερη ασφάλεια.

– Μην αμελείτε τις εντολές του κτηνίατρου. Αν ο σκύλος έχει σοβαρό θέμα με τα δόντια του, αν πάσχει από διαβήτη ή αν είναι υπέρβαρος, το πεπόνι δεν επιτρέπεται. Ακούστε τις συμβουλές του ειδικού και δώστε την ποσότητα που σας συνιστά ή πιο κατάλληλες λιχουδιές.

– Προσοχή στα δόντια του. Το πεπόνι έχει σάκχαρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα δόντια. Βουρτσίστε τα δόντια του ή βρείτε έναν εναλλακτικό τρόπο που να δέχεται ο σκύλος και ταυτόχρονα θα διατηρεί τα δόντια καθαρά.

– Μην δώσετε στον σκύλο χαλασμένο πεπόνι. Είναι ένα φρούτο που όταν χαλάσει σαπίζει, βγάζει λευκές κηλίδες στην πράσινη σάρκα του ή βγάζει δυσάρεστη μυρωδιά. Πετάξτε το και μην το προσφέρετε στον τριχωτό σας φίλο, γιατί είναι πιθανό να του προκαλέσει στομαχικές διαταραχές, ακόμη και δηλητηρίαση.

Πότε να το δώσετε

Αν διαπιστώσετε ότι το πεπόνι ενθουσιάζει τον σκύλο σας, χρησιμοποιήστε το για την εκπαίδευση ή στη βόλτα. Μια τέτοια λιχουδιά, δεν την έχετε διαθέσιμη όλο το χρόνο, άρα μπορείτε να την δίνετε για να του μάθετε κάποια εντολή ή να διορθώσετε μία συμπεριφορά.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο για το αν πρέπει ο δικός σας σκύλος να φάει πεπόνι. Αλλεργίες, δυσανεξίες, ασθένειες, είναι λόγοι που μπορεί να κάνουν το πεπόνι απαγορευτικό για εκείνον. Αν σας δώσει το πράσινο φως, απολαύστε το μαζί για λίγη έξτρα δροσιά στις ζεστές μέρες.

Πηγή: topetmou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Pet series: Πώς θα καταλάβετε ότι το κατοικίδιό σας πονάει