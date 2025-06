Οι νέοι παντρεύονται από έρωτα ή για οικονομικούς λόγους;

Ο ρομαντισμός του 2025 θυμίζει λιγότερο κομεντί και περισσότερο… συγχώνευση επιχειρήσεων. Η Gen Z, η γενιά που μεγάλωσε μέσα στις κρίσεις, φαίνεται πως αντιμετωπίζει τις σχέσεις όχι μόνο με το συναίσθημα αλλά και με spreadsheet — εξετάζοντας όχι μόνο τη χημεία, αλλά και τα οικονομικά assets του υποψηφίου συντρόφου.

«Ο πλούτος γίνεται όλο και πιο σημαντικός στον γάμο», δήλωσε πρόσφατα η ερευνήτρια γενεών δρ Ελίζα Φίλμπι. Όπως εξηγεί και στο νέο της βιβλίο Inheritocracy: It’s Time to Talk About the Bank of Mum and Dad, οι σύγχρονες σχέσεις είναι συχνά μια ένωση όχι μόνο δύο ανθρώπων, αλλά και… δύο οικογενειακών τραπεζών.

«Γονική τράπεζα»

Στη σημερινή οικονομία, η προσβασιμότητα στον πλούτο της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικό αφροδισιακό. Όπως λέει η Filby, «οι ευκαιρίες στη ζωή δεν καθορίζονται πλέον από το τι μαθαίνουμε ή τι κερδίζουμε, αλλά από το αν έχουμε πρόσβαση στην τράπεζα της μαμάς και του μπαμπά».

Κι αυτό δεν είναι απλώς μεταφορά. Η λεγόμενη «γονική τράπεζα» είναι πια ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παίκτες στις ΗΠΑ, με δισεκατομμύρια να μεταφέρονται μέσω δώρων, ακινήτων και κληρονομιών. Μάλιστα, σε έρευνα βρετανικής πολυεθνικής εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων η «Bank of Mum and Dad» κατατάχθηκε ως ο έβδομος μεγαλύτερος δανειστής στεγαστικών δανείων στη χώρα.

Σήμερα, το κόστος της ανεξαρτητοποίησης — μετακόμιση, γάμος, παιδιά — είναι τόσο υψηλό, που για πολλούς νέους είναι απλώς αδύνατο χωρίς οικογενειακή στήριξη. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που πολλοί Gen Z singles κάνουν swipe δεξιά όχι μόνο για τον έρωτα, αλλά και για την οικονομική σταθερότητα.

Τα χρήματα πάνω από τον έρωτα

Από το παραμύθι περάσαμε στην επενδυτική ανάλυση. «Βλέπουμε τους νέους να μιλούν πιο ανοιχτά για το πώς η δουλειά ή ο τρόπος ζωής ενός συντρόφου μπορεί να επηρεάσει το κοινό τους μέλλον. Δεν είναι επιφανειακοί — είναι στρατηγικοί», σχολιάζουν οι ειδικοί.

Η εποχή του ρομαντισμού στο καφέ με τυχαίο βλέμμα μάλλον τελειώνει. Πλέον, η Gen Z θέλει να μάθει το υπόλοιπο του λογαριασμού σου πριν καν σε ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα.

Επένδυση η αγάπη

Λέγεται ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία, αλλά ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε την αληθινή αγάπη… Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences, οι άνθρωποι που μπαίνουν σε μια σχέση με κίνητρο τα χρήματα αισθάνονται λιγότερη ικανοποίηση και περισσότερη αρνητικότητα.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Social Psychology υπογραμμίζει ότι όσοι επιλέγουν σύντροφο με βάση την οικονομική του κατάσταση, «καταδικάζουν» τη συναισθηματική τους ευημερία μακροπρόθεσμα.

Σε τελική ανάλυση, η οικονομική ασφάλεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον μας, ωστόσο η ερευνητική ομάδα προτείνει να αφήνουμε το προσωπικό μας όφελος στην άκρη όταν πρόκειται για «ζητήματα καρδιάς».

Πηγή: vita.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λόγοι που ένας άντρας κρύβει τη σχέση του στα social media

Πώς να στηρίξεις έναν φίλο που μόλις χώρισε