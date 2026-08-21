Η φράση που καταστρέφει τη σχέση ανεπανόρθωτα!

Μία σχέση δεν φτάνει από την μία μέρα στην άλλη, στην οριστική ρήξη. Λάθη και παρεξηγήσεις που νομίζεις πως έχουν λυθεί, βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια εκεί που δεν το περιμένεις. Ένας από τους βασικούς λόγους χωρισμού, είναι και τα όσα λέγονται σε έναν καυγά - λόγια που πληγώνουν και που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, μέχρι να βγουν σε ανύποπτο χρόνο.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Μαρκ Τράβερς, που ειδικεύεται στις σχέσεις, υπάρχει μία φράση πολύ συγκεκριμένη, που καταστρέφει ανεπανόρθωτα μία σχέση. Διότι αν την πεις, δείχνεις τα πραγματικά σου συναισθήματα για τον άλλον. Μία φράση που άπαξ και βγει από το στόμα σου, δεν μπορείς να την πάρεις πίσω.







Αυτή η φράση είναι εξής: «γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν τον/την…», που σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος ήταν στη θέση του συντρόφου σου, θα ήταν πολύ καλύτερος.

Μία άνευ λόγου σύγκριση που φανερώνει ένα ουσιαστικό πρόβλημα στη σχέση. Το ότι, δηλαδή, δεν είσαι ικανοποιημένος με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, με το μήνυμα να είναι ένα: «Δεν είσαι αρκετός/ή, και κάποιος άλλος — οποιοσδήποτε άλλος — θα μπορούσε να είναι καλύτερος/η σύντροφος για μένα.»







Με τον καιρό, αυτού του είδους οι συγκρίσεις μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτα προβλήματα αυτοεκτίμησης. Αντί να νιώθει ότι αγαπιέται γι’ αυτό που είναι, το άτομο που δέχεται τη σύγκριση αρχίζει να αμφιβάλλει για την αξία του και να αναρωτιέται συνεχώς αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Οι σχέσεις δεν μπορούν να ανθίσουν όταν ζητάμε από τον σύντροφό μας να είναι κάποιος άλλος. Η ευτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν επικοινωνούμε ξεκάθαρα τις ανάγκες μας, χωρίς ντροπή ή συγκρίσεις. Γι’ αυτό και η ίδια η φράση δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι συνήθως ένα σύμπτωμα μιας βαθύτερης δυσλειτουργίας: ο φόβος να εκφραστούμε ανοιχτά.







Σύμφωνα με μία μελέτη, όταν κάποιος νιώθει αβεβαιότητα για τη σχέση ή δεν είναι σίγουρος πώς θα αντιδράσει ο σύντροφός του, είναι πιο πιθανό να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. Αντί να πει ξεκάθαρα, «νιώθω απομακρυσμένος/η όταν δεν περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί» το κρατά μέσα του. Αυτές οι στιγμές συσσωρεύονται, μέχρι που έρχεται η μέρα που ξεσπά με κάτι ,όπως: «Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν τον/την τάδε;».

Βέβαια, ο Μάρκ εξηγεί πως δεν σημαίνει απαραίτητα πως θέλει άλλον σύντροφο, αλλά ότι δεν νιώθει αρκετά ασφαλής για να εκφράσει ανοιχτά τις ανάγκες του. Όσο πιο ασφαλής και συναισθηματικά κοντά νιώθει κάποιος στη σχέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να επικοινωνεί άμεσα.

Πηγή: jenny.gr

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