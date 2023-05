To project «Toubanaki and The Buzz Bastardz» στο Heraklion Arts and Culture

To project Toubanaki and The Buzz Bastardz που παρουσιάστηκε στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» τον Σεπτέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμο στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου - Heraklion Arts and Culture και στην ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε», στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/B9jVrUdtsr4

Η αριστούχος μοριακή βιολόγος, vocalist και performer Αγγελική Τουμπανάκη, δημιούργησε το 2008 το project «Toubanaki and The Buzz Bastardz», σε συνεργασία με έξι δεξιοτέχνες μουσικούς. Με έμπνευση και πολλή δουλειά, κατάφεραν να καταθέσουν μια από τις πλέον ιδιαίτερες και επιτυχείς μουσικές προτάσεις της world jazz σκηνής στην Ελλάδα. Το καινοτόμο και σημαντικό που τους χαρακτηρίζει είναι ο επιτυχής συνδυασμός μουσικής παράδοσης και σύγχρονης μουσικής φόρμας.

Συντελεστές: Αγγελική Τουμπανάκη - φωνή • Βασίλης Κετεντζόγλου - ηλεκτρική κιθάρα, συνθέσεις • Παντελής Στόικος - τρομπέτα, καβάλ, συνθέσεις • Γιάννης Παπαναστασίου - άλτο, σοπράνο σαξόφωνο • Απόστολος Κάλτσας - ηλεκτρικό μπάσο • Γιάννης Παπαγιαννούλης - σετ κρουστών • Θάνος Χατζηαναγνώστου – τύμπανα

Φεστιβάλ Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

