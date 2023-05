Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο "Heraklion Arts and Culture"

Η συναυλία "Κρήτη-Μικρασία" με τον Βασίλη Σταυρακάκη και το Μουσικό Σχήμα «Γαϊτάνι» που παρουσιάστηκε στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού Heraklion Arts and Culture!

Η μουσική παράσταση είναι διαθέσιμη, on demand, στη Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/jEHV8PW7jRo

Η Κρήτη δέχθηκε Μικρασιάτες πρόσφυγες, κυρίως από τα παράλια και την Καππαδοκία. Ο ερχομός τους στην δεκαετία του 1920 αποτέλεσε σημείο καμπής, στην εξέλιξη του ρεπερτορίου της μουσικής του νησιού. Η επίδραση που δέχθηκε η κρητική μουσική ανέπτυξε στη συνέχεια μια δυναμική, ώστε ακόμα και σήμερα να διατηρούνται ακούσματα με επιρροή από τις αλησμόνητες πατρίδες. Ιδιαίτερα στα αποκαλούμενα «αστικά ή ταμπαχανιώτικα» τραγούδια η φόρμα και οι δρόμοι της μελωδίας φέρουν έντονα τη μικρασιατική προέλευση.

Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος υπήρξε ο Στέλιος Φουσταλιεράκης, δεξιοτέχνης του μπουλγαρί. Η σχολή που δημιούργησε έχει ακόμα και σήμερα εκπροσώπους άξιους, παλαιούς και νεότερους, που εμπνέονται και συνεχίζουν.

Ο Βασίλης Σταυρακάκης και το «Γαϊτάνι» μέσα από την συναυλία τους ταξιδεύουν το κοινό σε ακούσματα και μουσικές από την Μικρασία σε μία μοναδική βραδιά, που αγκάλιασε το κοινό, και τώρα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου .

Καλλιτέχνες & Συντελεστές:

Βασίλης Σταυρακάκης: τραγούδι, Κατερίνα Σταυρακάκη: τραγούδι, Θανάσης Κουλεντιανός: κανονάκι, Κυριάκος Καλαϊτζίδης: ούτι, Μουσικό σχήμα «Γαϊτάνι»: Ηλίας Ανδρεουλάκης: λύρα-τραγούδι, Κωστής Κυριτσάκης: τσέλο-τραγούδι, Μάριος Μπορμπουδάκης: λαούτο-τραγούδι, Στάθης Παρασκευόπουλος: κρουστά ,

Ηχοληψία: Λεωνίδας Παλάσκας

Παραγωγή Βίντεο: Kyma Sound Services & Record Productions

Φεστιβάλ Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

