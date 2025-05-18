Ο «Άγιος Παΐσιος»... έρχεται στο Ηράκλειο - Θα τιμηθεί από τους Φίλους του Αγίου Όρους

Ο Σύλλογος Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή των συντελεστών της τηλεοπτικής σειράς: "Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό", μετά την σαρωτική επιτυχία τηλεθέασης που πέτυχε από την προβολή της στο MEGA.

Μια σειρά που δεν κέρδισε απλώς νούμερα, αλλά και ψυχές. Με κινηματογραφική αισθητική και βαθιά πνευματική στόχευση, που άνοιξε μια νέα εποχή για την ελληνική τηλεόραση.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε εξαιρετικά τον Άγιο Παΐσιο, συγκινώντας βαθιά, θα βρεθεί στο Ηράκλειο για να τιμηθεί από τους Φίλους του Αγίου Όρους, όπως και άλλοι βασικοί συντελεστές της σειράς που τόσο αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

Η εκδήλωση θα γίνει στον Κινηματογράφο Αστόρια, τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 στις 19:00 το απόγευμα.



