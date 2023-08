Netflix, Apple TV+: Ποιες σειρές έρχονται τον Σεπτέμβριο

Δυναμικά πρόκειται να μπει ο Σεπτέμβρης καθώς επιστρέφουν στις straming πλατφόρμες παλιές αλλά και νέες σειρές που υπόσχονται στιγμές διασκέδασης από την άνεση του σπιτιού.

Από τον πολυαναμενόμενο τελευταίο κύκλο του επιτυχημένου «Sex Education» και την τρίτη σεζόν του «The Morning Show», μέχρι το φινάλε του «Top Boy» και το πολλά υποσχόμενο «The Changeling», ο νέος μήνας περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων που καλύπτει διαφορετικά είδη.

Παρακάτω, συγκεντρώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές που θα βρίσκονται σύντομα διαθέσιμες στις πλατφόρμες.

Top Boy, 7 Σεπτεμβρίου – Netflix

Το τρέιλερ της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς δραματικής σειράς για εμπόρους ναρκωτικών, προδοσίες και δολοφονίες υπόσχεται μια εκρηκτική συνέχεια της ιστορίας.

Η ιστορία της βρετανικής παραγωγής διαδραματίζεται σε μια συνοικία του ανατολικού Λονδίνου. Εκεί ακολουθούμε την καθημερινότητα των εμπόρων ναρκωτικών Ντουσέιν (Ασλεϊ Γουόλτερς), Σάλι (Κέιν Ρόμπινσον) και των συνεργατών τους με φόντο τον σκοτεινό υπόκοσμο του εγκλήματος. Στα επεισόδια που έρχονται στην πλατφόρμα του Netflix, θα εμφανιστούν νέες απειλές στο προσκήνιο.

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

The Changeling, 8 Σεπτεμβρίου – Apple TV+

Ο Κιθ Στάνφιλντ («Atlanta», «Judas and the Black Messiah») πρωταγωνιστεί σε αυτό το μυστηριώδες τηλεοπτικό δράμα που είναι βασισμένο στο δημοφιλές μυθιστόρημα του Βίκτορα Λαβάλ, γνωστό για τον συνδυασμό του ρεαλισμού και του υπερφυσικού στοιχείου. Το ίδιο συμβαίνει και στη σειρά με τον Στάνφιλντ να υποδύεται έναν βιβλιοπώλη ο οποίος είναι αφοσιωμένος στη σύζυγό του Εμμα και τον μικρό τους γιο. Ομως λίγο καιρό νωρίτερα, η Εμμα συνάντησε μια παράξενη γυναίκα στη Βραζιλία, η οποία έκανε ξόρκι και καταράστηκε μητέρα και γιο. Πρόκειται για μια σειρά που εστιάζει στους φόβους των γονέων για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στο παιδί τους.

The Morning Show, 13 Σεπτεμβρίου – Apple TV+

Η δημοφιλής σειρά της Apple TV+ με το λαμπερό καστ επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο επεισοδίων. Στο πλευρό των Τζένιφερ Ανιστον και Ρις Γουίδερσπουν έρχεται να προστεθεί και ο Τζον Χαμ («Mad Men») ο οποίος υποδύεται τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πολ Μαρκς ο οποίος ίσως αγοράσει το τηλεοπτικό δίκτυο. Στην ιστορία θα υπάρξουν πολλές ανατροπές που θα δώσουν στη σειρά μια νέα…πνοή.

Σεξουαλική Αγωγή («Sex Education»), 21 Σεπτεμβρίου – Netflix

Η τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς έρχεται στην πλατφόρμα του Netflix σε λιγότερο από ένα μήνα. Οι χαρακτήρες ενηλικιώνονται. Μετά το κλείσιμο του σχολείου Μούρντεϊλ, οι Οτις και ο Ερικ βρίσκονται πλέον στο κολέγιο Cavendish Sixth Form.

Ο Οτις πρέπει να βρει τα πατήματά του στο απελευθερωμένο Κολέγιο Κάβεντις. Ομως εκεί δεν είναι ο μόνος σεξοθεραπευτής Στις ΗΠΑ, η Μέιβ ζει το όνειρό της στο διάσημο Πανεπιστήμιο Wallace.

Still Up, 22 Σεπτεμβρίου – Apple TV+

Οι θαυμαστές των ταινιών της Νόρα Εφρον θα αγαπήσουν αυτή τη σειρά. Πρόκειται για μια κομεντί με φόντο το Λονδίνο και πρωταγωνιστές δύο πλατωνικούς φίλους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι τέλειοι ο ένας για τον άλλον και είναι και πάσχουν και οι δύο από αϋπνία. Περνούν πολλές ώρες μιλώντας στο τηλέφωνο. Ο λίγο αντικοινωνικός Ντάνι δεν θέλει να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του ενώ η Λίζα είναι ελαφρώς αφηρημένη.

Με πληροφορίες από το Netflix, το Apple TV+, το BBC

