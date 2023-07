Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου: Προβάλλεται η πολυβραβευμένη σατιρική κωμωδία “Τα Πάντα Όλα”

Με την ταινία “Τα Πάντα Όλα - Εverything Everywhere All at Once”, που σάρωσε τα τελευταία βραβεία ΄Οσκαρ (απέσπασε 7 ΄Οσκαρ και συνολικά 370 διεθνή βραβεία), συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες, καλοκαιρινές προβολές, που διοργανώνει η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.

Την Τρίτη 18 Ιουλίου στις 21:15, στον δημοτικό κινηματογράφο ‘Χριστίνα’ προβάλλεται η πολυβραβευμένη ταινία του σκηνοθετικού δίδυμου των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, παραγωγής 2022 και διάρκειας 139΄. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται η Μισέλ Γεό, η οποία έχει τεράστια πείρα σε ταινίες δράσης, πλαισιωμένη από ένα εντυπωσιακό επιτελείο ηθοποιών: Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου, Κε Χούι Κουάν, Τζένι Σλέιτ.

“Τα Πάντα Όλα” είναι μια ευφάνταστη σάτιρα των ταινιών με υπερήρωες, μια μίξη κωμωδίας, οργιώδους φαντασίας και οικογενειακού δράματος. Eξιστορεί την περιπέτεια μιας Κινεζοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, της Έβελιν, που στα μισά της ζωής της φτάνει στην απόλυτη απόγνωση. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει πλέον με τον άτολμο άντρα της, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την γκέι έφηβη κόρη της, δεν μπορεί να οργανώσει τα λογιστικά της. Ο επικείμενος έλεγχος από την εφορία την κάνει να τρέμει, όμως φοβάται ακόμη περισσότερο την επίσκεψη του αυστηρού πατέρα της. Η ψυχική της κατάσταση μοιάζει με την καταρέουσα οικογενειακή επιχείρηση, καθώς η ζωή της με όλα τα άλυτα προβλήματα μοιάζει να στροβιλίζεται όπως τα άπλυτα στον κάδο του πλυντηρίου.

Εκείνη ήθελε άλλα πράγματα από τη ζωή της, να ακολουθήσει την αγάπη της για το τραγούδι, να κάνει καριέρα. Πόσες λάθος στροφές πρέπει να πήρε στην πορεία της για να βρεθεί παγιδευμένη σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή τη ζωή;

Θα το ανακαλύψει σύντομα, καθώς της αποκαλύπτεται ότι έχει δυνάμεις σούπερ ηρωίδας: μπορεί να μεταπηδήσει σε πολλαπλά (όσες και οι επιλογές που δεν έκανε) παράλληλα σύμπαντα, όπου όλοι περιμένουν να τους σώσει από την επικράτηση του κακού. Αρκεί να το πιστέψει και να παλέψει για αυτό. Θα παλέψει όμως και για όσα έχουν σημασία και στο δικό της σύμπαν;

Ευρηματικός συνδυασμός σεναριακών και σκηνοθετικών ιδεών που καταλήγουν σε ένα ξέφρενα ανατρεπτικό οικογενειακό δράμα και παράλληλα σε υπερηρωική περιπέτεια και ταινία πολεμικών τεχνών. Υπαρξιακή, σατιρική κωμωδία για τα «πρέπει» και τα «θέλω», μία καυστική κριτική του αμερικανικού ονείρου, που αντανακλά με σινεφίλ ευστροφία όλη τη φρενίτιδα της σύγχρονης καθημερινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές, φωτογραφίες, αφίσες, trailer, συνεντεύξεις στην ιστοσελίδα της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου (kileagn.com)

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

