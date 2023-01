Ιερουσαλήμ: Αυτή είναι η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ - Ανοίγει για το κοινό μετά από 2.000 χρόνια (βίντεο)

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ αναμένεται να ανοίξει για το κοινό μετά από πάνω από 2.000 χρόνια.

Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, η Αρχή Εθνικών Πάρκων και το Ίδρυμα Πόλη του Δαυίδ, ανακοίνωσαν την έναρξη της ανασκαφής της ιστορικής Κολυμβήθρας του Σιλωάμ στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης του Δαβίδ και στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου των Τειχών της Ιερουσαλήμ, είναι ένας αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος εθνικής και διεθνούς σημασίας όπως αναφέρει.

Η αναφορά στον Ιησού και την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ γίνεται στο Kατά Ιωάννη Κεφάλαιο 9 στην Καινή Διαθήκη: «Του είπε: «Πήγαινε, πλύσου στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ».πλύθηκε και είδε ξανά».

Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 2.700 χρόνια, ως μέρος του συστήματος ύδρευσης της Ιερουσαλήμ τον 8ο αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Εζεκία, όπως περιγράφεται στη Βίβλο.

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ χρησίμευε ως δεξαμενή για τα νερά της πηγής Γκιχόν, τα οποία εκτρέπονταν μέσω μιας υπόγειας σήραγγας και έτσι θεωρούνταν ήδη μια από τις πιο σημαντικές περιοχές στην Ιερουσαλήμ κατά την περίοδο του Πρώτου Ναού.

Λόγω της θέσης και της σημασίας της, η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια στο τέλος της περιόδου του Δεύτερου Ναού.

Όπως εκτιμάται, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ως τελετουργικό λουτρό («mikveh») από εκατομμύρια προσκυνητές, που συγκεντρώθηκαν εκεί πριν ανέβουν μέσω της Πόλης του Δαβίδ στον Ναό.

Το 1880, ανακαλύφθηκε στη σήραγγα η επιγραφή του Σιλωάμ, μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από την Κολυμβήθρα.

Η επιγραφή, που βρίσκεται επί του παρόντος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, είναι γραμμένη σε αρχαία εβραϊκή γραφή και αναφέρει πώς το νερό της πηγής εκτρέπονταν στην Κολυμβήθρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Εζεκία.

Με το πέρασμα των χρόνων, πολλές παραδόσεις έχουν συνδεθεί με την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και από τα τέλη του 19ου αιώνα, έχει αποτελέσει το επίκεντρο αποστολών από όλο τον κόσμο.

Τη δεκαετία του 1890, μια ομάδα Βρετανο-Αμερικανών αρχαιολόγων με επικεφαλής τους Frederick Jones Bliss και Archibald Campbell Dickey αποκάλυψαν μερικά από τα σκαλιά που οδηγούσαν στην Κολυμβήθρα. Τη δεκαετία του 1960, η Βρετανίδα αρχαιολόγος Kathleen Kenyon ξεκίνησε ανασκαφές στην περιοχή.

Το 2004, κατά τη διάρκεια έργων υποδομής που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ύδρευσης Hagihon, αποκαλύφθηκαν ορισμένα από τα σκαλοπάτια.

Τότε η ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων ξεκίνησε μια συστηματική ανασκαφή υπό τη διεύθυνση των καθηγητών Roni Reich και Eli Shukron. Στο πλαίσιο της ανασκαφής αποκαλύφθηκε η βόρεια περίμετρος, καθώς και ένα μικρό τμήμα της ανατολικής περιμέτρου της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

The ancient pool of Siloam, first mentioned in the biblical book of Kings II, will be fully excavated and opened to the public, the Israel Antiquities Authority announced Tuesday. https://t.co/mhmwRT0F62

— Old School Eddie (@Old_SchoolEddie) December 27, 2022