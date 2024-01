Χρυσές Σφαίρες 2024: Στον Λάνθιμο το βραβείο καλύτερης κωμωδίας για το Poor Things

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» βραβεύθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα ως η καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ στην τελετή που έλαβε χώρα στο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με την πρωταγωνίστρια του Ελληνα σκηνοθέτη Έμμα Στόουν να λαμβάνει το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου για τον iconic ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy goes to... Poor Things! 📽️ pic.twitter.com/M8vPkC0Lgj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Στην ομιλία του μετά την απονομή του βραβείου ο Έλληνας σκηνοθέτης αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να περάσει όλο το βράδυ μιλώντας για τον Μπρους Σπρίνγκστιν για τον οποίο είπε ότι «είναι ο ήρωας της ζωής μου» με τον αμερικανό μουσικό που ήταν παρών στην τελετή να τον χαιρετά. Παράλληλα, αφού ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί η ταινία, χαρακτήρισε την Έμα Στόουν ως «την καλύτερη».

Yorgos Lanthimos fangirling out on stage in his acceptance speech over Bruce Springsteen is so pure. #GoldenGlobes2024/ #GoldenGlobes pic.twitter.com/cyd0A3IDvA — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024

Έτσι, με τη Χρυσή Σφαίρα της καλύτερης ταινίας και τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, το Poor Things μπαίνει στην κούρσα των Όσκαρ από τη θέση του φαβορί.

Μεγάλη νίκη και για την Έμα Στόουν

Χρυσή Σφαίρα κέρδισε και η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία Poor Things.

Η Στόουν στην ομιλία της αφού της απονεμήθηκε η Χρυσή Σφαίρα είπε ότι «θα είμαι για πάντα ευγνώμων» στον Γιώργο Λάνθιμο λέγοντας για την ταινία Poor Things μια ταινία ανάμεσα σε ένα άτομο και τον κόσμο.

👏 We can't clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Η ταινία “Oppenheimer” του Κρίστοφερ Νόλαν κατέκτησε πέντε Χρυσές Σφαίρες, σάρωντας τις κατηγορίες της καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ ανδρικού ρόλου, που κέρδισαν οι Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αντίστοιχα, καθώς και για την καλύτερη μουσική που συνέθεσε ο Λούντβιχ Γιόρανσον.

Η ταινία “Μπάρμπι” αναδείχθηκε ως το καλύτερο κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς. Επιπλέον, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι με το “What Was I Made For?” των Billie Eilish & Finneas.

Η σειρά “Beef” του Netflix κατέκτησε τρία βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες. Αναδείχθηκε καλύτερη σειρά-τηλεταινία, ενώ οι Άλι Γουονγκ και Στίβεν Γέουν κέρδισαν τα βραβεία για τους Α’ Γυναικείο και Α’ Ανδρικό ρόλο αντίστοιχα σε μίνι-σειρά ή τηλεταινία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψέριμος: Εντοπίστηκαν 26 μετανάστες - Ανάμεσά τους 17 ανήλικοι

Αγωνία για τον 31χρονο Μπάμπη - Η οικογένειά του κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια

Ιταλία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στις Άλπεις