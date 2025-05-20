Διονύσιος Σολωμός – Ο Κρητικός: Μια επετειακή μουσική παράσταση - γέφυρα πολιτισμού και ιστορικής μνήμης

Η Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Ζακύνθου και η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών συνδιοργανώνουν μια επετειακή μουσική παράσταση - γέφυρα πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, με αφορμή την 161η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα και την 84η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Μια μουσική παράσταση-φόρος τιμής στην Ελευθερία και τον Πολιτισμό

Μέσα από το σολωμικό αριστούργημα, η Κρήτη και τα Επτάνησα — δύο νησιωτικοί κόσμοι σε αμοιβαίο πνευματικό διάλογο — συνομιλούν ποιητικά, ανταλλάσσοντας μνήμες, αξίες και οράματα. Η παράσταση «Ο Κρητικός» είναι κάτι περισσότερο από μια μουσική βραδιά, είναι ένα σύμβολο ενότητας, αντίστασης και πολιτισμικής ταυτότητας.

Η ελευθερία, η μνήμη και η ψυχική αντοχή του ελληνισμού αποκτούν φωνή, μέσα από την ένωση δύο πολιτισμών που, αν και γεωγραφικά απομακρυσμένοι, συναντώνται στον ίδιο παλμό.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται από:

Την ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Αραβίδης – Διδασκαλία: Σοφία Γιολδάση

σε σκηνοθεσία: Πέτρου Γάλλια

Συμμετέχουν οι:

Σολίστ

Άγγελος Χονδρονιάννης (μπασοβαρύτονος)

Αναστασία Ευδαίμων (μεσόφωνος)

Ηθοποιοί

Κάρμεν Ρουγγέρη

Στέλλα Παπαδημητρίου

Χριστίνα Κουλουμπή

Επιμέλειες:

Οργάνωση: Ελένη Κονοφάου – Βαλυράκη

Καλλιτεχνική: Αθηνά Λυκούρεση

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που συνέβαλαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Πρακτικές πληροφορίες

Χώρος: Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατρο Ι. Δεσποτόπουλος (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα) 🚗 Πρόσβαση: Εύκολη με ΜΜΜ & Ι.Χ. (πλησίον μετρό «Ευαγγελισμός») 🅿️ Στάθμευση: Διαθέσιμο ιδιωτικό πάρκινγκ εντός Ωδείου (με χρέωση)

🎟 Είσοδος ελεύθερη – Απαραίτητη η κράτηση 📞 Πληροφορίες: 6946255527 📧 Email: [email protected] 🔗 Κράτηση θέσης μέσω του συνδέσμου: ΕΔΩ

🕗 Ώρα προσέλευσης: 20:00 🎼 Ώρα έναρξης: 20:30

