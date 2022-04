Captain America: Το πρώτο κόμικ πωλήθηκε για 3,1 εκατομμύρια δολάρια

Ένα σχεδόν καινούργιο κόμικ με την πρώτη εμφάνιση του Captain America πωλήθηκε την Πέμπτη για λίγο πάνω από 3,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση αποτελεί ρεκόρ για κομικ, Captain America Comics No.1, και μια από τις πέντε μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ. Η τελική τιμή ανήλθε στα 3.120.000 δολάρια, στην οποία περιλαμβάνεται και στο ασφάλιστρο του αγοραστή. Η πώληση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Comics and Comics art» της Heritage Auctions.

Το κόμικ κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1940, έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την Ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, που ωθούσε τις ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και διαθέτει ένα από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα κομικς. Σε αυτό ο Captain America ρίχνει μια γροθιά στον Αδόλφο Χίτλερ.

Captain America’s debut comic book just sold for $3M+

The original cost was just 10 cents 🤯 pic.twitter.com/ZvPMYvF7sP

— Fandom (@getFANDOM) April 7, 2022