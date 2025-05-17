Κυριάκος και Μαρέβα στην τελετή αποφοίτησης του γιου τους Κωνσταντίνου στις ΗΠΑ

Το παρών στη τελετή αποφοίτησης του γιου τους Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, έδωσαν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.







Ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Georgetown University της Ουάσινγκτον πάνω στη Διεθνή Ασφάλεια και ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του ήταν εκεί στην ξεχωριστή στιγμή του παιδιού τους.







Το στιγμιότυπο με τους γονείς του ανάρτησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα social media.

Στις ΗΠΑ σπουδάζουν και οι δύο κόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Σοφία στο Πανεπιστήµιο Columbia και η ∆άφνη στο Πανεπιστήµιο Yale.

