Κώστας Καραμανλής: Αιχμές για δύο μέτρα και δυο σταθμά της Δύσης για Τουρκία και Κύπρο

Τη στάση του για για τις νέες ισορροπίες στο διεθνές σύστημα και τη θέση της Ελλάδος σε αυτό αποτύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration του Πανεπιστημίου Tsinghua «20 χρόνια Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της συνεργασίας με την COSCO στο λιμάνι του Πειραιά ανήμερα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε αρχικά στις σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με την Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια και στον αξιοσημείωτο και αναβαθμισμένο επί της ουσίας ρόλο που παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην επένδυση που πραγματοποίησε η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, το 2008, τονίζοντας ότι αποτέλεσε το επιστέγασμα της σχέσης Ελλάδας – Κίνας, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό της χαρακτήρα παρά τον σκεπτισκισμό που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε στους γεωπολιτικούς μας εταίρους.

«Εκείνη την εποχή, κανένας άλλος αξιόπιστος διεθνής παράγοντας δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά», τόνισε ο κ. Καραμανλής, που αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, από την ONEX και με αμερικανική στήριξη.

«Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και έντονη δραστηριότητα από το εξωτερικό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της στρατηγικής επιλογής», είπε.

«Η ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας επωφελείται επίσης, επειδή η COSCO έχει αναζωογονήσει τις σχετικές υποδομές στον Πειραιά» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Ο Τραμπ έφερε ευρωατλαντικό ρήγμα

Το ευρωατλαντικό ρήγμα, ανέφερε εμφανίζεται βαθύτερο παρά ποτέ, καθώς μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, κάτι που «άφησε τους Ευρωπαίους εμβρόντητους» και χωρίς ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις».

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Καραμανλής «είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση. Ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού».

«Ο σημερινός κόσμος έχει ανάγκη από λιγότερες διαχωριστικές γραμμές και περισσότερη κατανόηση και συνεργασία», επισήμανε, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική σχέση που εγκαινίασε η Ελλάδα με την Κίνα πριν 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και «θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για συνεργασία και με άλλες ασιατικές χώρες».

Πιο ασταθές από ποτέ το Διεθνές Τοπίο – Σύνθετη η εξωτερική διεθνής πολιτική

Πιο ασταθές από ποτέ χαρακτήρισε το Διεθνές τοπίο από οποιαδήποτε άλλη φάση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναφερόμενος στον ρόλο του πολέμου στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση στο Ιράν τονίζοντας ότι οδηγούν σε παγκόσμια αστάθεια και μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική αναταραχή στα δυτικά έθνη. Αναφερόμενος στον υψηλό πληθωρισμό και το υψηλό κόστος της ενέργειας, είπε ότι κλονίζονται τα θεμέλια των δυτικών κοινωνιών. «Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, ο ευρωσκεπτικισμός στην Ευρώπη αμφισβητεί τις αρχές της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής ολοκλήρωσης, ενώ στις ΗΠΑ, τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου αμφισβητούνται ανοιχτά» τόνισε.

Μιλώντας για την ισχύ των ΗΠΑ δήλωσε ότι «προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στη συντριπτική στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Άλλοι βασικοί παράγοντες στη διεθνή σκηνή επιδιώκουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους, να επεκτείνουν την επιρροή τους και να ανατρέψουν σταδιακά την μεταπολεμική τάξη που έχει εγκαθιδρύσει η Δύση».

Η Δύση δεν ήταν άμοιρη ευθυνών στην Ουκρανία – Αιχμές για τη στάση της σε Κύπρο

«Άδικη και παράνομη» χαρακτήρισε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τονίζοντας ωστόσο ότι και η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν ήταν άμοιρη ευθυνών, δεδομένων των διαφόρων προσπαθειών της να εντάξει την Ουκρανία στο δυτικό στρατόπεδο. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απένταντι στην Κύπρο φωτογραφίζοντας την αναντοιχία που υπάρχει ανάμεσα στις επιλογές της Ευρώπης φέροντας το παράδειγμα της Ουκρανίας.

Όπως είπε ο ίδιος :«Ενώ η Τουρκία προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας, εξαπολύει διαρκώς απειλές πολέμου, καταφεύγει συχνά στη βία για την προώθηση των φιλοδοξιών της και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εντούτοις η Άγκυρα εξακολουθεί να θεωρείται πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος από τα περισσότερα άλλα δυτικά κράτη. Και ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται, επιβάλλονται κυρώσεις και η αμυνόμενη πλευρά λαμβάνει κάθε μορφή στήριξης, τα παράλληλα δεινά της Κύπρου παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση.

Για το ταξίδι στην Κίνα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε και μια προσωπική αναφορά στην ομιλία του, λέγοντας ότι είχε επισκεφθεί την Κίνα πριν το 2006, ως πρωθυπουργός. «Πολύ νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1979, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, μου ζήτησε να συνοδεύσω την αντιπροσωπεία του στην ιστορική, πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα», αποκάλυψε.

Ο κ. Καραμανλής ήταν τότε 23 ετών. «Είχα το μοναδικό προνόμιο να δω την Κίνα ακριβώς στα πρώτα βήματα της προσπάθειάς της να βγει στο παγκόσμιο προσκήνιο. Είχα τη σπουδαία ευκαιρία να συναντήσω τον ιστορικό ηγέτη Deng Xiaoping και, φυσικά, να αποκτήσω ένα μέτρο σύγκρισης για τον πρωτοφανή μετασχηματισμό και την πρόοδο που σημείωσε η Κίνα έκτοτε», εξήγησε.

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