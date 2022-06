Ηγέτες G7: Σαν να ξύπνησαν μετά από εργένικο πάρτι - Άγριο τρολάρισμα

Σκληρή κριτική δέχτηκαν οι ηγέτες της G7 για την οικογενειακή φωτογραφία που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, με πολλούς να λένε ότι έμοιαζαν σαν «να έχουν ξυπνήσει μετά από ένα εργένικο πάρτι»

Οι επτά ισχυρότεροι ηγέτες του κόσμου, δέχθηκαν επικρίσεις στο διαδίκτυο για την φαινομενικά αδιάφορη προσέγγισή τους στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς κατηγορήθηκαν ότι προσπαθούν να δείχνουν «μοντέρνοι».

Και μπορεί οι ηγέτες της G7 να τρόλαραν τον Πούτιν λέγοντας πως αυτοί είναι πιο μυώδεις, ωστόσο οι εικόνες που τους δείχνουν να ποζάρουν στην οικογενειακή φωτογραφία στο κάστρο Ελμάου της Βαυαρίας έγιναν viral στα social media, με πολλούς να επικρίνουν ότι παραέδειχναν «χαλαροί».

«Μοιάζουν με θείους μετά το τέλος ενός γάμου»: Καυστικά σχόλια για τους ηγέτες της G7

Όπως σχολίασε κάποιος στο Twitter: «Γιατί η Σύνοδος Κορυφής της G7 μοιάζει με τους μπαμπάδες και τους θείους στο τέλος ενός γάμου όπου ήπιαν 35 μπίρες και προπηλακίζουν τον φωτογράφο ενώ οι γυναίκες τους τους λένε ότι το ταξί είναι έξω και περιμένει;». Ένας άλλος, σχολιάζοντας την εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον, έγραψε: «Φυσικά και το παντελόνι του Τζόνσον γλιστράει προς τα κάτω» ενώ ένας τρίτος είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έμοιαζε σαν να είχε περάσει το βράδυ του έξω.

They looks like the best wedding party gang pic.twitter.com/fbCWBSv2xs

— Sanya (@Alex_Ridkokasha) June 27, 2022