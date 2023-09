Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τους Έλληνες που σκοτώθηκαν στη Λιβύη

Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Βουλή, στη μνήμη των πέντε θυμάτων της ελληνικής αποστολής, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Λιβύη.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη μας για την απώλεια των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλο δύο θυμάτων της ελληνικής αποστολής, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Λιβύη. Η σκέψη μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται βεβαίως στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στους τραυματίες της αποστολής» ανέφερε ο υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, προτείνοντας ταυτόχρονα στο Σώμα της Ολομέλειας, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Το αίτημα έγινε δεκτό ομόφωνα, ενώ την οδύνη και τα θερμά συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν και βουλευτές.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

