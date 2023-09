Τραγωδία στη Λιβύη: 5 οι νεκροί Έλληνες - Στην Ελλάδα το C-130 με τους τραυματίες

Με τον πλέον τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα στην ανατολική Λιβύη. Εν αναμονή και των επίσημων ανακοινώσεων, συνολικά 5 Έλληνες είναι νεκροί. Πρόκειται για 3 Στρατιωτικούς και 2 πολίτες από την αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών, με πληροφορίες από το Ελληνικό Πεντάγωνο να αναφέρουν ότι πρόκειται για 2 από τους 3 μεταφραστές.

Το μεταγωγικό C-130 που πέταξε χθες το βράδυ για Βεγγάζη, προσγειώθηκε πριν από λίγο στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα. Από εκεί, με ασθενοφόρα μεταφέρονται οι 13 στρατιωτικοί στα στρατιωτικά νοσοκομεία 401, 251 και ΝΝΑ. Οι πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι κανείς δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ 3 έχουν κατάγματα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει και το C-27 που μεταφέρει τις σορούς των 5 Ελλήνων.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από Λίβυους χρήστες, αναφέρεται ότι αυτό είναι το βίντεο με την ελληνική αποστολή το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο.

Φαίνεται να έχει τυλιχθεί στις φλόγες τόσο το λεωφορείο τη ελληνικής αποστολής, όσο και το αγροτικό με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά, τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς.

H σύγκρουση

Όπως έγινε γνωστό από στρατιωτικές πηγές ενημέρωσης, το πούλμαν που μετέφερε 16 άτομα της ελληνικής αποστολής μαζί με 3 μεταφραστές του υπουργείου Εξωτερικών, συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Λίγο πριν τις 9.00 το βράδυ της Κυριακής, αναχώρησε από την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο επέβαιναν 2 ομάδες νοσηλευτών με ειδική χειρουργική ομάδα.

Παράλληλα, υπό τις οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών που έχει και το πρόσταγμα της αποστολής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Ανατολική Λιβύη, είναι σε εξέλιξη η μεταφοράς του συνόλου της αποστολής στην Βεγγάζη.

