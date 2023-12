Υπ. Εργασίας: Διευκρινίζει τα περί συμφωνίας Ελλάδας – Πακιστάν για 500.000 εργάτες

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Πακιστάν για 50.000 εργάτες.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εργασίας αναφέρει πως «με αφορμή δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη να έχει συνάψει δήθεν κρυφή συμφωνία με τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα Εργασίας, κ. Jawad Sohrab, για τη μετάκληση 500.000 εργατών από το Πακιστάν στην Ελλάδα, παρατίθεται η διευκρινιστική ανάρτηση που ο ίδιος έκανε στο Twitter νωρίτερα σήμερα, αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Ειδικότερα ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα εργασίας διευκρινίζει πως «δεν πάρχει επίσημη συμφωνία ούτε καν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν για τη συμμετοχή οποιουδήποτε Πακιστανού μετανάστη εργάτη στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης και εγώ διερευνήσαμε την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την ακεραιότητα, τον πατριωτισμό και την ευφυΐα του να διερευνήσει νέες δυνατότητες για τη χώρα του».

My meeting with the Greek Labour Minister @AdonisGeorgiadi was extremely productive in exploring strong collaborations. We're focused on fulfilling Greece's need for 500,000 skilled workers, particularly in construction. InShaAllah in the coming days we will sign a G2G agreement… pic.twitter.com/OmD9zqqYjL

