Συνάντηση Χρυσοχοΐδη - Τσιφτσί: Στο επίκεντρο τουρκική μαφία, όπλα και μεταναστευτικό

Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, είχε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο των επαφών Ελλάδας και Τουρκίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έρχεται σε συνέχεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας τον περασμένο Φεβρουάριο στην 'Αγκυρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, καθώς και των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους και ναρκωτικά. Συζητήθηκε επίσης η διαχείριση των δικτύων εκμετάλλευσης άτυπων μεταναστών και η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, έθεσε μεταξύ άλλων στη συζήτηση, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας των υπηρεσιών των δύο χωρών, ενώ αναφέρθηκε και στους Τούρκους υπηκόους που συμμετέχουν σε εγκληματικές ομάδες που δρουν στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσής της, με έμφαση στην ασφάλεια και την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας Mustafa Çiftçi, στο πλαίσιο των διαρκών επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας, με κοινό στόχο την εμπέδωση κλίματος ειρήνης και ασφάλειας προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών. Η νέα αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έρχεται σε συνέχεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, στην 'Αγκυρα.

Οι δύο αντιπροσωπείες εστίασαν σε ζητήματα περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας και καταπολέμησης κοινών προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους και ναρκωτικά, η διαχείριση των δικτύων εκμετάλλευσης άτυπων μεταναστών και η στοχευμένη αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως τονίστηκε, στη διάρκεια της συνάντησης, η συνεργασία των Υπηρεσιών των δύο χωρών βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο, ωστόσο σε ό,τι αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών χρήζει να βασιστεί σε νέες πρακτικές και να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή συνεργασία. Στο σημείο αυτό, ο κ. Χρυσοχοΐδης πρότεινε την επανεκκίνηση των τακτικών συναντήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων στα χερσαία σύνορα, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Επαφής Καπιτάν Αντρέεβο, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί και βέλτιστη πρακτική αστυνομικής συνεργασίας.

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα των Τούρκων μελών εγκληματικών ομάδων που δρουν στη χώρα μας και πραγματοποιούν ανθρωποκτονίες θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων πολιτών, σημειώνοντας πως θα ήταν θετικό οι τουρκικές Αρχές, όπου υπάρχουν τουρκικά εθνικά εντάλματα σύλληψης, να εκδίδουν Ερυθρές Αγγελίες Διεθνών Αναζητήσεων, έτσι ώστε να γίνονται άμεσα οι συλλήψεις στην Ελλάδα και η παράδοση των υπαιτίων στις Αρχές της Τουρκίας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πρότεινε την εντατικοποίηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών, με έμφαση σε δίκτυα υψηλού κινδύνου και στόχους υψηλής αξίας, στη διακίνηση πυροβόλων όπλων και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εισροής παραποιημένων πυροβόλων όπλων που παρουσιάζουν σύνδεση με την Τουρκία, σε τακτικές συναντήσεις και δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για ύποπτες μετακινήσεις προσώπων, οχημάτων και φορτίων, καθώς και στη διοργάνωση σχετικών ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών τόνισε τη σημασία που δίνει η Κυβέρνησή του στη συγκεκριμένη επίσκεψη στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για υψηλόβαθμη αποστολή. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις Υπηρεσίες Ελλάδας και Τουρκίας και αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, αλλά και για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που διακινούν μετανάστες. Σημείωσε, δε, ότι και η συνεργασία με τη Βουλγαρία στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποφέρει μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους, προσκάλεσε τον κ. Χρυσοχοΐδη στη συνάντηση του Τριμερούς Μηχανισμού Αντιμετώπισης που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Τουρκία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΑΟΕ, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Υποστράτηγος Μιλτιάδης Σιάφης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Αστυνόμευσης, Ταξίαρχος Ελευθέριος Χαρδαλιάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αριστείδης Μίντζας, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Καρυδάκος και ο Εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύων Εισαγγελέας της Δ.Α.Ο.Ε. Δημήτριος Γκύζης. Η τουρκική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Ελλάδα, Çağatay Erciyes, τον Γενικό Διοικητή της Χωροφυλακής, Ali Çardakcı, τον Κυβερνήτη /Επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας, Ali Fidan, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της τουρκικής Εθνικής Αστυνομίας Rüştü Yılmaz, τον Προϊστάμενο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Sezer Işıktaş, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Interpol- Europol της τουρκικής Εθνικής Αστυνομίας, M. Serkan Sabanca, άλλοι υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι και στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας».

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