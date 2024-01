Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ στην Ιαπωνία για τον πολύνεκρο σεισμό

Συλλυπητήρια στον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση της χώρας για τον πολύνεκρο σεισμό, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχασαν τους οικείους τους στον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία τη Δευτέρα. Ελπίζουμε στην επιτυχή διάσωση περισσότερων επιζώντων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο μήνυμά του.

Μετά τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την χώρα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα κατεστραμμένα κτήρια. Με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 48 οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο κόντρα στους 100 ισχυρούς μετασεισμούς και στις φωτιές που σιγοκαίνε σε πολλά σημεία ακόμα.

We offer our deepest condolences to the Japanese people and Government. Our thoughts are with those who have lost their loved ones in the powerful earthquake that struck Japan on Monday. We hope for the successful rescue of more survivors. pic.twitter.com/TRzXpyXpWO

