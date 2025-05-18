Π. Μαρινάκης: Στις εκλογές του 2027 θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας

"Οδηγός μας αυτή τη στιγμή, αλλά και κάθε ημέρα είναι η υλοποίηση του προγράμματος μας. Στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας και για το έργο που παραδίδουμε σε μία προς μία τις δεσμεύσεις μας, αλλά και για την πρόταση που θα καταθέσουμε στους πολίτες για την επόμενη τετραετία. Αν ολοκληρώσουμε, λοιπόν, αυτήν την αποστολή, κανένας πήχης δεν είναι υψηλός", τόνισε σε συνέντευξη, που παρεχώρησε στην εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και εν όψει της ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης επιμένει ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι "λιγότεροι φόροι και γενικά λιγότερα βάρη, ειδικά στη μεσαία τάξη και επιβράβευση των συνεπών".

Στο μέτωπο της τραγωδίας των Τεμπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για "εργαλειοποίηση" του πόνου και της οργής των συγγενών των 57 νεκρών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι "χωρίς κανόνες, χωρίς καμία ηθική, μας κρέμασαν στα μανταλάκια. Με κοπτοραπτικές εφηύραν επιθέσεις υπουργών κατά των συγγενών των θυμάτων. Είδαμε και ακούσαμε πολλά αυτή τη διετία: δολοφονίες χαρακτήρων, λαϊκά δικαστήρια σε απευθείας μετάδοση, κατασκευές ενόχων, καταδίκες προτού καν ολοκληρωθεί η ανάκριση", ενώ ζήτησε εκ νέου να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

