NAVTEX από την Τουρκία για ΝΑΤΟϊκή άσκηση στα ελληνικά ύδατα λίγο πριν τις συνομιλίες για τα ΜΟΕ

Συνεχίζει η Τουρκία την τακτική της αμφισβήτησης δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων της χώρας μας ακόμη και την παραμονή της συνάντησης για την προώθηση των ΜΟΕ (Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης) χωρίς να διστάζει μάλιστα να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και σε Νατοϊκές δραστηριότητες στην ελληνική περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ενώ οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές του Σταθμού Ηρακλείου εξέδωσαν χθες το μεσημέρι την NAVTEX HA14 -354/25 για πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων χωρίς πυρά Νατοϊκών Δυνάμεων στην περιοχή της θάλασσας του Καστελόριζου για σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου, η Τουρκία λιγο αργότερα έσπευσε να εκδώσει την δική της αναγγελία για την ίδια άσκηση υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές ήταν αναρμόδιες.

Με την NAVTEX 0394/24 οι τουρκικές Αρχές δηλώνουν ότι ο Σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε αναγγελία η οποία αφορά περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στην Τουρκία και για τον λογο αυτό «επανεκδίδει» την αναγγελία για την πραγματοποίηση της Νατοϊκής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο Τουρκικός Σταθμός της Σμύρνης είχε εκδώσει μια ακόμη NAVTEX (0391/24) την Παρασκευή με την οποία επαναλαμβάνει τον γνωστό ισχυρισμό περί δήθεν υποχρέωσης αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών Αη Στράτη, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελόριζο απαιτώντας μάλιστα να εξαιρεθούν τα Νησιά αυτά και τα χωρικά ύδατα τους από τον προγραμματισμό ασκήσεων.

Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις απειλές που έχουν εκτοξευθεί λόγω της αναγγελίας της δημιουργίας των δυο θαλασσίων πάρκων έχουν επιβαρύνει το κλίμα και εκ των πράγματων δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την «συνεννόηση» στις συνομιλιες που έχουν σήμερα στην Αθήνα οι δυο αντιπροσωπείες με επικεφαλής τους Χ.Λαλάκο και Μ.Ακσαπάρ για τα στρατιωτικά ΜΟΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως στις συνομιλίες δεν αναμένεται κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα και οι διαβουλεύσεις θα περιοριστούν σε μέτρα που απλώς συμβάλουν στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνια μεταξυ των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών.

Η ελληνικη NAVTEX:

ZCZC HA14

191430 UTC APR 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 354/24

KASTELORIZO SEA

NATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRING

FROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24

IN AREA BOUNDED BY:

35-42.00N 028-21.00E

35-40.00N 029-56.00E

34-55.00N 029-56.00E

34-55.00N 028-21.00E

CAUTION ADVICED

CANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24

NNNN

Η Τουρκικη NAVTEX:

• TURNHOS N/W: 0394/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21- 04-2024 15:30)

TURNHOS N/W: 0394/24

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA14-354/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2. NATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRING FROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24 IN AREA BOUNDED BY;

35 42.00 N - 028 21.00 E

35 40.00 N-029 56.00 E

34 55.00 N - 029 56.00 E

34 55.00 N - 028 21.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24

