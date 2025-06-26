Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Να σταλεί μήνυμα στη Λιβύη για το μεταναστευτικό -Παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στα θέματα που θα τεθούν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Θα συζητήσουμε την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και θέση μας είναι ότι η απειλή του Ιράν πρέπει να συζητηθεί με διπλωματικό τρόπο. Τώρα είναι η ώρα να επαναφέρουμε στο τραπέζι το ζήτημα της εκεχειρίας στη Γάζα για να σταματήσει η πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για τη Συρία θα καταδικάσουμε την αποτροπιαστική επίθεση που έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες με θύματα ελληνορθόδοξους χριστιανούς και να στείλουμε μήνυμα στην ,μεταβατική κυβέρνηση. Για τη Λιβύη τέμνονται οι προτεραιότητες εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής όλης της ΕΕ. Θα ενημερώσω για την σημαντική αύξηση των ροών από την ανατολική Λιβύη και θα ζητήσω την στήριξη της Κομισιόν. Η πρόεδρος της ανταποκρίθηκε άμεσα και ο επίτροπος θα βρεθεί με υπουργούς στην ανατολική και δυτική Λιβύη και θα μεταφέρει ότι η πολιτική αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Θέλουμε να συνεργασθούν ώστε τα σκάφη με τους δουλεμπόρους να μην φεύγουν από τις ακτές. Θα ζητήσουμε ρητές αναφορές στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Η επανάληψη αυτού του μηνύματος είναι απαραίτητη για να καταστήσει σαφές σε Τουρκία και Λιβύη ότι αυτό το μνημόνιο δεν έχει καμία πρακτική αξία. Πρέπει να συζητήσουμε για την προσιτή ενέργεια και να γένουμε αυτάρκεις και να μην είμαστε εξαρτημένοι. Στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια στηρίζεται στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

