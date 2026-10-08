Μ. Κεφαλογιάννης: Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει θεατής

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Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα υπογράμμισε ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας αναφέρθηκε στις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι τα ελληνικά και κυπριακά σύνορα αποτελούν ευρωπαϊκά σύνορα.

Όπως αναφέρει:

«Η Ευρώπη πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Μικτής Κοινβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαικής Ένωσης-Τουρκίας, στη σημερινή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις και τη συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μία σαφή και κλιμακούμενη ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. 510 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας το 2026, διπλάσιες από 2025. 12 εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη το 2026 πάνω από το Αιγαίο. Υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά όπως το Φαρμακονήσι, παραβιάζοντας ακόμα και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Αυξημένες παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα.

Η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια.

Η Τουρκία απειλεί με casus belli από το 1996. Κατά παράβαση, η Τουρκία αμφισβητεί το Άρθρο 3 του Δικαίου της Θάλασσας του 1982.

Η Τουρκία προωθεί τη «Γαλάζια Πατρίδα» διεκδικώντας παράνομα το μισό Αιγαίο. Επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες αμφισβητώντας κατοικημένα νησιά. Παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, τη Συνθήκη του Μοντρέ του 1936 για το καθεστώς των Στενών, τη Συμφωνία των Παρισίων του 1947 για το καθεστώς των Δωδεκανήσων. Συμφωνίες που η ίδια η Τουρκία έχει υπογράψει.

Τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου, χερσαία, θαλάσσια και υποθαλάσσια, είναι σύνορα της Ευρώπης.

Λέμε «ναι» στο διάλογο με την Τουρκία. Λέμε «ναι» στη συνεργασία.

Αλλά χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που η Ευρώπη πρέπει να το καταστήσει σαφές στην Τουρκία.

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