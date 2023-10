Κυριάκος Μητσοτάκης: Συζήτηση με τον διάσημο φιλόσοφο της πολιτικής Φράνσις Φουκουγιάμα στο συνέδριο του Economist

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον διάσημο φιλόσοφο της πολιτικής Φράνσις Φουκουγιάμα τη Δευτέρα στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου «Economist Government Roundtable», στο Athenaeum Intercontinental.

Ο Φράνσις Φουκουγιάμα είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στην έδρα Μπέρναρντ Λ. Σβαρτς και διευθυντής του προγράμματος Διεθνούς Ανάπτυξης στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς. Έχει γράψει πολλά άρθρα σχετικά με την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνεται "Το Τέλος της Ιστορίας" και ο "Τελευταίος Άνθρωπος", το βιβλίο με τις περισσότερες πωλήσεις, το οποίο έχει βραβευτεί από τους Los Angeles Times. Eίναι Αμερικανός, ιαπωνικής καταγωγής, πολιτικός επιστήμονας, πολιτικός οικονομολόγος, μελετητής διεθνών σχέσεων και συγγραφέας.

Ο Φουκουγιάμα είναι γνωστός για το βιβλίο του The End of History and the Last Man (1992), το οποίο υποστηρίζει ότι η παγκόσμια εξάπλωση των φιλελεύθερων δημοκρατιών και του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς και του δυτικού τρόπου ζωής του μπορεί να σηματοδοτήσει το τελικό σημείο της κοινωνικοπολιτισμικής εξέλιξης και του πολιτικού αγώνα της ανθρωπότητας και να γίνει η τελική μορφή ανθρώπινης διακυβέρνησης.

