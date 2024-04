Κασσελάκης από Ουάσιγκτον: Δεν νοείται ελληνοτουρκικός διάλογος χωρίς το Κυπριακό

Συνάντηση με τη Αμερικανίδα βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις Γιούρι Κιμ είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Στέφανος Κασσελάκης, με τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τίθενται επί τάπητος.

Ο κ. Κασσελάκης πραγματοποίησε την Τρίτη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Αθήνας και της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ στην επίλυση του Κυπριακού.

Visited @StateDept and met with the Principal Deputy Assistant Secretary of State, Ambassador Yuri Kim. We spoke about my vision for @syriza_gr, the future of the 🇬🇷🇺🇸 relations, our stance on the 🇨🇾 issue & of course our call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/FYUnF2D1YC

