Η ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία στη συνάντηση Δένδια - Τσούνη

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου αντάλλαξαν ρηματικές διακοινώσεις για την κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) από Ελλάδα και ΗΠΑ.

«Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να σας επιδώσω τη Νότα για την επικύρωση της MDCA, της Αμυντικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο κ. Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Τσούνη.

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός Εξωτερικών, η MDCA ψηφίστηκε, μάλιστα, με μία ισχυρή πλειοψηφία άνω των 3/5 από τη Βουλή.

During a meeting with @USAmbassadorGR, we exchanged Notes Verbales on the ratification of the Second Protocol of Amendment to the MDCA by #Greece & #USA respectively. A milestone in terms of strengthening 🇬🇷🇺🇸 strategic relations. pic.twitter.com/R5dce9AGnk

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 24, 2022

«Ο διάλογος στο ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν ένας διάλογος, που, ανεξαρτήτως των απόψεων των κομμάτων, έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, ακόμα και πέρα των 181 βουλευτών, πιστεύει βαθιά στη σχέση της Ελλάδος με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

«Με την ευχή η παρουσία σας εδώ να συνεχιστεί με την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας, και με τις ευχαριστίες της ελληνικής κυβέρνησης για την εξαιρετική υποδοχή που επιφυλάξατε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και σε εμάς, για την εξαιρετική υποδοχή επίσης στον πρωθυπουργό στο Κογκρέσο, σας εγχειρίζω τη Νότα για την επικύρωση της Συμφωνίας», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.