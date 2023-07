Γιώργος Γεραπετρίτης: Ιστορική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού, η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα συγκυρία με την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στη βάση της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τις προσπάθειες του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση τους, το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο κ. Χριστοδουλίδης δέχθηκε τον κ. Γεραπετρίτη στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Χριστοδουλίδης τού ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων «θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο». Όπως πρόσθεσε, «υπάρχουν κοινοί στόχοι, κοινές επιδιώξεις. Ελλάδα και Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή».

Επίσης, σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος διακρίνονται «από εξωστρέφεια στην εξωτερική πολιτική τους και είναι χώρες που δίδουν λύσεις σε προβλήματα αντί να τα δημιουργούν μέσα από τη συμπεριφορά τους».

«Θεωρώ ιδιαίτερα τιμητική την απόφαση του φίλου πρωθυπουργού να σας αναθέσει καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών. Είμαι σίγουρος, θα ανταποκριθείτε με μεγάλη επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη την όλη διαδρομή σας», τόνισε ο Κύπριος Πρόεδρος απευθυνόμενος στον κ. Γεραπετρίτη.

