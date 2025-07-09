Γεραπετρίτης: Προϊδεάζει για σκληρότερα μέτρα κατά μεταναστών

Σε οργανωτική δυστοκία που είχε σαν αποτέλεσμα να μην τηρηθούν τα πρωτόκολλα, απέδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το χθεσινό περιστατικό στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, που είχε σαν αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ανεπιθύμητοι από την κυβέρνηση Χαφτάρ (που δεν αναγνωρίζεται από την ΕΕ) ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ και υπουργοί χωρών μεταξύ αυτών και ο Πλεύρης.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε το χθεσινό ταξίδι στις δυο πλευρές της Λιβύης, ολοκληρώθηκε κανονικά στη δυτική Λιβύη με τον πρωθυπουργό Ντμέιμπα , στη συνέχεια υπήρξε η μετάβαση στην ανατολική Λιβύη. Υπήρξε μια οργανωτική δυστοκία που οδήγησε και σε αδυναμία τήρησης των διπλωματικών πρωτοκόλλων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στον Σκάι, ενώ αναφερόμενος στις επικρίσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «ανησυχητική απλοϊκότητα» με την οποία αυτά αντιλαμβάνονται τα γεωπολιτικά θέματα.

«Μου δημιουργεί και εμένα πολύ μεγάλη ένταση όταν υπάρχει μια επίσκεψη που διοργανώνεται από την ΕΕ που κατέληξε όπως κατέληξε, και αυτό να χρεώνεται στην Ελλάδα, αντιλαμβανόμαστε ότι είτε υπάρχει βαθύτατη άγνοια των φαινομένων, είτε υπάρχει ένας αντιπολιτευτικός οίστρος ο οποίος ωφέλιμος για τη χώρα δεν είναι»,είπε.

Γεραπετρίτης: Οφείλουμε να συζητάμε με τη Λιβύη

«Η Ελλάδα οφείλει να συζητά με τη Λιβύη, διότι είναι ο άμεσος γείτονάς της» συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέροντας ότι είναι μια χώρα «τεράστια χερσαία και θαλάσσια σύνορα – περίπου 5.000 χιλιόμετρα τα χερσαία, που σημαίνει σε ευθεία γραμμή από εδώ μέχρι το Νέο Δελχί. Η θαλάσσια ακτογραμμή της είναι περίπου 1.800 χιλιόμετρα, δηλαδή σαν να λέμε από την Αθήνα μέχρι το Βερολίνο, άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία φύλαξης».

Ο ίδιος ανέφερε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μια ισόρροπη στάση απέναντι στη Λιβύη σε ένα κράτος που αυτήν τη στιγμή δεν έχει ενιαία εξουσία. Εγώ όπως γνωρίζετε πριν από λίγες μέρες ταξίδεψα και είχα μια παραγωγική συζήτηση με τον Χαφτάρ και τους γιους του. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια καλή σχέση με τη Λιβύη και θα το θέσω το ζήτημα αυτό στη συνέχεια», υπογράμμισε.

Προϊδέασε για σκληρότερα μέτρα κατά των μεταναστών

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης προϊδέασε για ακόμη σκληρότερα μέτρα κατά των μεταναστών. «Δεν θα επιτρέψουμε να καταστεί η Ελλάδα δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει μεγαλύτερη αυστηρότητα στα ζητήματα αυτά» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως «το προηγούμενο του Μαρτίου του 2020 είναι σαφές».

Ειδική αναφορά έκανε στις αυξημένες ροές από την ανατολική Λιβύη, σημειώνοντας πως πρόκειται για φαινόμενο που αντιμετωπίζει και η Ιταλία από τη δυτική πλευρά της χώρας. «Εάν συνεχιστεί η εικόνα με μεγάλα σκάφη γεμάτα ανθρώπους, να είστε βέβαιοι πως θα υπάρξει αυστηροποίηση του πλαισίου», είπε στην ίδια πηγή.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε και στην έκρυθμη κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στο Σουδάν, όπου – όπως ανέφερε – ο εμφύλιος έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό 20 εκατ. ανθρώπων, με 2 εκατ. εξ αυτών να βρίσκονται ήδη σε Λιβύη και Αίγυπτο. «Αυτό συνιστά δυνητική απειλή για την Ευρώπη», σημείωσε.

Καταλήγοντας, σχολίασε ότι σε περίπτωση μη αποστολής των φρεγατών, η κυβέρνηση θα είχε κατηγορηθεί για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προνοεί και να ενεργεί εγκαίρως. «Η Ελλάδα θα μεριμνήσει ώστε να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη αυστηρότητα για την επιτήρηση και αυτό αποτελεί μέρος της Κομισιόν», είπε.

Παράλληλα επανέλαβε ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο υπεγράφη το 2019 υφίσταται αλλά είναι άκυρο και ανυπόστατο, ανεξαρτήτως του ποιος κυρώνει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ