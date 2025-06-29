Γεωργιάδης: Από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι νοσηλευτές

Οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά Επαγγέλματα από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης με την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Η ένταξη αυτή στα βαρέα και ανθυγιεινά ασυνοδεύεται από τη δέσμευση χορήγησης σχετικού επιδόματος ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2025, ως μεταβατικό μέτρο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

Η ανακοίνωση αυτή, ήρθε ως αποτέλεσμα ενός μακρόχρονου και δίκαιου, όπως χαρακτηρίζεται από τους νοσηλευτές, αγώνα της νοσηλευτικής κοινότητας, με στόχο την αναγνώριση του κομβικού ρόλου των νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας και των δύσκολων συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η υπαγωγή των νοσηλευτών στα ΒΑΕ από το 2026 θα συνοδευτεί από ευεργετικές ρυθμίσεις τόσο για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, όσο και για την εργασιακή τους καθημερινότητα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, «οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ήρθε η ώρα η Πολιτεία να το αποδείξει εμπράκτως».

Νοσηλευτές: Δημιουργείται ενιαίος κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για τη στήριξη της δημιουργίας ενός ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού, κίνηση που – όπως υποστηρίζει το Υπουργείο – θα ενισχύσει την επαγγελματική ταυτότητα των νοσηλευτών, θα περιορίσει τις πολυδιάσπαρτες ειδικότητες και θα θέσει τις βάσεις για δίκαιη αντιμετώπιση και κοινή επαγγελματική μοίρα του συνόλου του νοσηλευτικού δυναμικού της χώρας.

Η συνάντηση με την ΠΑΣΟΝΟΠ πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ίδια η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για «ιστορικής σημασίας δέσμευση» από πλευράς Υπουργείου. Όπως υπογραμμίζει, οι εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη αποτελούν «καίριας σημασίας πρωτοβουλίες για τη συνολική αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος» και μια προσπάθεια ουσιαστικής αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι νοσηλευτές στην περίθαλψη και τη δημόσια υγεία.

Η ΠΑΣΟΝΟΠ δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τις διεκδικήσεις της για την πλήρη εφαρμογή των εξαγγελιών, επισημαίνοντας ότι θα παρακολουθεί στενά κάθε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Όπως αναφέρει, παραμένει σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες και απτές αλλαγές για τους νοσηλευτές.

