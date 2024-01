Ερυθρά Θάλασσα: Αποφασίζεται η αποστολή ελληνικής φρεγάτας

Θέμα ημερών είναι να λάβει εντολή για ανάληψη αποστολής η φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, που παραμένει «ναρκοπέδιο» για τις θαλάσσιες μεταφορές, με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι να κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Mετά τη διεθνή νομιμοποίηση της επιχείρησης Prosperity Guardian από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία οργανώνεται από τους Αμερικανούς με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, σήμερα η ΕΕ αναμένεται να ψηφίσει για τη συγκρότηση και αποστολή αρμάδας στην περιοχή, η οποία θα επιχειρεί συμπληρωματικά της ναυτικής δύναμης που θα συγκεντρώσουν οι Αμερικανοί.

Η επιχείρηση Prosperity Guardian - σύμφωνα με πληροφορίες - θα έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία των εμπορικών πλοίων απέναντι στο μπλόκο των Χούθι με την αναχαίτιση οπλισμένων drones και πυραύλων που εκτοξέυουν οι φιλοϊρανοί αντάρτες.

Ωστόσο, μια τέτοια επιχείρηση ενέχει πολλούς κινδύνους με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ισχυρό ναυτικό, όπως η Ιταλία και η Γαλλία να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το εγχείρημα, ενώ η Ισπανία εώς τώρα δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει. Η Γερμανία ενέκρινε τη συμμετοχή του Ναυτικού της στην πολυθενική επιχείρηση, ενώ η Δανία στέλνει ήδη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πρόθεση της να συμμετάσχει στην επιχείρηση Prosperity Guardian με την αποστολή μιας φρεγάτας, καθώς ως χώρα με τον μεγαλύτερο σε όρους μεταφορικής ικανότητας εμπορικό στόλο στον κόσμο δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτό το εγχείρημα.

Ναυτικές Πηγές τονίζουν μιλώντας ότι η ελληνική φρεγάτα δεν θα αποπλεύσει από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας αν δεν έχει καθοριστεί το πλαίσιο της επιχείρησης, το οποίο θα δηλώνει αν το ελληνικό πλοίο θα έχει ρόλο συνοδείας εμπορικών πλοίων ή ελέγχου των στενών του Σουέζ, όπως και για το αν θα συμμετέχει σε νηοψίες σε ύποπτα πλοία και σε επιχειρήσεις αναχαίτισης drones και πυραύλων. Παράλληλα, αναμένεται να καθοριστούν και οι κανόνες εμπλοκής, ο τομέας ευθύνης, η θαλάσσια περιοχή δράσης των πλοίων και οι στόχοι της επιχείρησης.

Tη Παρασκευή, πάντως, μετέβη στο αμερικανικό Στρατηγείο στο Μπαχρείν, που έχει στηθεί στην αμερικανική ναυτική βάση NSA στη Μανάνα, ο ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επιχείρησης και να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και ο ρόλος της ελληνικής συμμετοχής στην πολυεθνική επιχείρηση.

Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει να στείλει μία από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ, οι οποίες αν και δεν έχουν υποστεί Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής αποτελούν την αιχμή των επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού και πληρούν τις προϋποθέσεις για μια τέτοια αποστολή.

Το Αρχηγείο Στόλου - όπως έχουμε αναφέρει σε προγενέστερο δημοσίευμα- προκρίνει τη συμμετοχή της φρεγάτας ΥΔΡΑ ή της φρεγάτας ΨΑΡΑ, καθώς μεταξύ άλλων συστημάτων διαθέτουν και οι δύο διπλό συστήματα εγγύς προστασίας Phalanx.

Παράλληλα, το πλοίο θα χρειαστεί να εφοδιαστεί με φορητά αντιαεροπορικά αλλά και σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Ακόμη, το πλοίο θα διαθέτει οργανικό ελικόπτερο και ομάδα ΟΥΚ.

Εφόσον αποφασισθεί σήμερα από την ΕΕ η ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης η ελληνική φρεγάτα πιθανότατα θα ενταχθεί στο σχηματισμό των πλοίων που θα σταλούν στα ταραγμένα νερά της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο νέος Αρχηγός ΓΕΝ και πρώην Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας έχει εμπειρία σε δύσκολες αποστολές, καθώς ήταν Τακτικός Διοικητής σε μια από τις δυσκολότερες συμμαχικές Επιχειρήσεις που έχουν γίνει στη Μεσόγειο, την επιχείρηση «ΑΓΗΝΩΡ», που αφορούσε την εκκένωση 186 αμάχων από το λιμάνι της Τρίπολης στη Λιβύη το 2014. Τότε η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» με την υποστήριξη οργανικού ελικοπτέρου και κατάλληλα εξοπλισμένης ομάδας της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε τρεις ακόμη αποστολές: στη UNIFIL του ΟΗΕ ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου όπου βρίσκεται η φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ», στην ευρωπαϊκή επιχείρηση IRINI με τη φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ» αλλά και στη νατοϊκή αντιναρκική δύναμη SNMCMG-2, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε το πλοίο Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ».

#SNMCMG2 composed by the Flagship 🇬🇷 HS HERACLES and 🇮🇹 ITS VIAREGGIO departed from La Spezia Naval Base for the first time under 🇬🇷Hellenic command. Captain Fotis Paraskevas (GRC-N) addressed the ships' crew highlighting to work as a team and to integrate. #WeAreNato 🤝 pic.twitter.com/QSBKbTuJaK

— Commander SNMCMG2 (@COM_SNMCMG2) January 15, 2024