Έντι Ράμα: Αναγνωρίζει τον Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας - Βήμα αποκλιμάκωσης μετά τις πιέσεις της Ελλάδας

Την αισιοδοξία του για άρση στο αδιέξοδο της υπόθεσης Μπελέρη εκφράζει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με ανακοίνωσή του στο X (Twitter).

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός αρχικά αιτιολογεί την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (CCOC) της Αλβανίας να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια ορκωμοσίας στον προφυλακισμένο Μπελέρη. Ωστόσο παραδέχεται, όπως και το δικαστήριο, ότι υπάρχει αδιέξοδο στην υπόθεση.

Προ ημερών, αυστηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε από τη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Βερολίνου ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Θέλω να τονίσω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής Δικαιοσύνης, όμως ο Φρέντι Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο. Όπως ξεκαθάρισε η επίλυση του ζητήματος είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να συμφωνήσει στην εκκίνηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με τη ΕΕ.

«Η υπόθεση Μπελέρη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας – Αλβανίας αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου» είχε εξάλλου επαναλάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες, ως πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας.

Αναλυτικά όσα γράφει σχετικά ο Έντι Ράμα στην ανάρτησή του, με την οποία αναγνωρίζει τον Φρέντι Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο:

«Από την ανάγνωση της αιτιολογημένης απόφασης του ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος σχετικά με την άρνηση της άδειας ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, θεωρώ σημαντικό να επισημάνω δημόσια τα εξής:

Η άρνηση της άδειας ορκωμοσίας υπό τις συνθήκες της προφυλάκισης από τη Γενική Διεύθυνση Φυλακών αποτελεί τελικά νομικά ορθή στάση. Ομοίως, η απόρριψη του αιτήματος από το Ειδικό Διακστήριο Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (CCOC) είναι σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή.

Το γεγονός ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας παραμένει ως τέτοιος μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης και ότι μόνο η επίσημη απόφαση θα καθορίσει την ικανότητά του να ορκιστεί σε περίπτωση αθωότητας ή την αδυναμία του να συνεχίσει ως δήμαρχος σε περίπτωση ενοχή, δηλώνεται επίσης ξεκάθαρα και εύκολα κατανοητή.

Η αναφορά του CCOC στο αδιέξοδο που προκάλεσε η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου απουσία του νικητή, σαφώς, τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών στον δήμο Χειμάρρας.

Συμπερασματικά, η αιτιολογημένη αυτή απόφαση της CCOC αποτελεί αδιαμφισβήτητη νομική επιβεβαίωση της «υπόθεσης Μπελέρη» ως ζήτημα δικαιοσύνης, παρά πολιτικού ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικό με τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, το σκεπτικό της απόφασης αυτής δημιουργεί θετική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος αδιεξόδου».

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:

1. The denial of the swearing-in permit under…

— Edi Rama (@ediramaal) December 21, 2023