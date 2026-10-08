"Υγειονομική βόμβα" δίπλα στους κάδους: Τι κρύβουν μέσα τους τα πεταμένα στρώματα;

Περπατώντας στην πόλη, είναι ένα συνηθισμένο θέαμα: ένα παλιό στρώμα, μια παρατημένη πολυθρόνα ή ένας καναπές δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. Για κάποιους, αυτά τα αντικείμενα μοιάζουν με «ευκαιρία» για δωρεάν έπιπλα. Για την υγεία της πόλης και των σπιτιών μας, όμως, αποτελούν μια υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί.



Τα στρώματα που εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα στον δρόμο είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, γεμάτα κοριούς.

Γιατί το στρώμα στον δρόμο σημαίνει (σχεδόν πάντα) κοριούς;

Κανείς δεν αποχωρίζεται εύκολα ένα ακριβό αντικείμενο, όπως ένα στρώμα, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Όταν μια προσβολή από κοριούς ξεφύγει από τον έλεγχο, πολλοί ιδιοκτήτες πανικοβάλλονται και αποφασίζουν να πετάξουν το στρώμα τους, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσουν το πρόβλημα.



Το λάθος ξεκινά από τη στιγμή που το αντικείμενο βγαίνει από το σπίτι. Σέρνοντάς το στους διαδρόμους και στο ασανσέρ, οι κοριοί σκορπίζονται σε όλο το κτίριο. Όταν δε καταλήξει στο πεζοδρόμιο, μετατρέπεται σε εστία μόλυνσης για ολόκληρη τη γειτονιά.

Οι «Super-Survivors» του μικρόκοσμου

Οι κοριοί δεν είναι απλά ενοχλητικά έντομα· είναι απίστευτα ανθεκτικοί επιζώντες.



Ένας ενήλικος κοριός μπορεί να επιβιώσει για μήνες χωρίς να τραφεί με αίμα.



Παρά τις αλλαγές της θερμοκρασίας, μπορούν να παραμείνουν ζωντανοί και σε λήθαργο, περιμένοντας τον επόμενο «ξενιστή».



Αν μεταφέρετε ένα στρώμα με μερικά αβγά ή μόνο έναν γονιμοποιημένο θηλυκό κοριό στο σπίτι σας, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα αντιμετωπίζετε μια γενικευμένη επιδρομή.

Πώς να προστατευτείτε: Ο χρυσός κανόνας

Ο βασικός κανόνας είναι ένας και απαράβατος: Ποτέ δεν μαζεύουμε στρώματα, μαξιλάρια ή υφασμάτινα έπιπλα από τον δρόμο, όσο καθαρά ή καινούργια κι αν φαίνονται. Το κόστος μιας απεντόμωσης, η ταλαιπωρία και η ψυχολογική πίεση από μια προσβολή κοριών είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα από την αγορά ενός νέου στρώματος.

Πώς να πετάξετε ένα μολυσμένο στρώμα με ασφάλεια

Αν εσείς οι ίδιοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κοριούς και πρέπει να απομακρύνετε το στρώμα σας, οφείλετε να το κάνετε υπεύθυνα για να μην μολύνετε τους συμπολίτες σας:



Τυλίξτε το στρώμα αεροστεγώς με ειδικό προστατευτικό νάιλον ή χοντρές σακούλες μέσα στο υπνοδωμάτιο, προτού το μετακινήσετε.

Σφραγίστε τις ενώσεις με δυνατή κολλητική ταινία.



Γράψτε καθαρά με έναν μεγάλο μαρκαδόρο πάνω στο νάιλον: «ΚΟΡΙΟΙ / INFESTED».

Μην εγκαταλείπετε το στρώμα στις μέρες των σκουπιδιών. Καλέστε την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σας για να κανονίσετε την άμεση περισυλλογή του ως «ογκώδες αντικείμενο».

Η διαχείριση των κοριών απαιτεί συλλογική συνείδηση. Η άγνοια μετατρέπει ένα προσωπικό πρόβλημα σε πρόβλημα της κοινότητας. Προστατέψτε το σπίτι σας μένοντας μακριά από «ευκαιρίες» του δρόμου και προστατέψτε τη γειτονιά σας πετώντας τα δικά σας αντικείμενα με τον σωστό τρόπο.

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