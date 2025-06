Ένα ασυνήθιστο αυτοκίνητο από την Ταϊβάν έχει καταφέρει μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να γίνει viral και να συζητιέται σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για μια τροποποιημένη Honda Civic, η οποία όχι μόνο ξεφεύγει από κάθε σχεδιαστικό πρότυπο, αλλά έχει ανακηρυχθεί – ανεπίσημα έστω – ως το πιο χαμηλό αυτοκίνητο στον πλανήτη.

Το συγκεκριμένο όχημα δεν θυμίζει σε τίποτα την αρχική του μορφή και έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Banana Peel», λόγω του επίμηκες και σχεδόν πλακέ σχήματός του, που θυμίζει φλούδα μπανάνας περισσότερο παρά αυτοκίνητο.

Η κατασκευή ανήκει στην ομάδα Stance Garage Taiwan, η οποία είναι γνωστή για τις ακραίες αισθητικές παρεμβάσεις σε αυτοκίνητα. Το “Banana Peel” δεν διαθέτει ούτε τροχούς, ούτε καθίσματα, ούτε τιμόνι. Ουσιαστικά, από την αρχική Civic έχει απομείνει μόνο η οροφή, τα πλαϊνά παράθυρα και ένα μικρό τμήμα του καπό. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί με νέα τεχνολογία. Ο οδηγός βρίσκεται σε σχεδόν οριζόντια θέση, μέσα σε έναν εξαιρετικά χαμηλό θάλαμο, και οδηγεί μέσω οθονών και εξωτερικών καμερών, αξιοποιώντας αισθητήρες για την πλοήγηση.

Το πιο περίεργο αυτοκίνητο στον κόσμο – Δεν έχει τιμόνι ούτε τροχούς!

Οι πρώτες εικόνες από το αυτοκίνητο μοιάζουν με glitch ή bug σε βιντεοπαιχνίδι ή σαν κάτι που θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί από τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το όχημα είναι απολύτως αληθινό, και όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν, κινείται με εκπληκτική σταθερότητα και ευελιξία στους δρόμους της Ταϊβάν. Η αντίθεση ανάμεσα στο «σουρεαλιστικό» του design και τη λειτουργικότητά του έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Lowest car in Taiwan known as the Banana Peel, is a drivable Honda Civic that looks like it's clipping through the ground.

Thoughts?#engineering #technology pic.twitter.com/vosF86UwaD

— Wevolver (@WevolverApp) May 25, 2025