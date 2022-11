Το μυστήριο με τα πρόβατα που περπατούσαν σε κύκλο, μπορεί να έχει λυθεί

Ένας επιστήμονας λέει ότι υπάρχει μια πιθανή εξήγηση για το παράξενο φαινόμενο με το κοπάδι προβάτων που για 12 τουλάχιστον συνεχόμενες μέρες βάδιζαν κυκλικά, μέσα στο μαντρί τους. Τα πρόβατα κινούνταν σε έναν σχεδόν τέλειο κύκλο από τις 4 Νοεμβρίου. Δεν είναι σαφές αν σταματούσαν για να φάνε ή να πιουν ή αν εξακολουθούν -μέχρι και σήμερα- να εκδηλώνουν αυτήν την αλλόκοτη συμπεριφορά.

Το απόκοσμο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα από την κινεζική κρατική εφημερίδα People's Daily, δείχνει δεκάδες ζώα να περπατούν κυκλικά σε ένα αγρόκτημα στην απομακρυσμένη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας. Η παράξενη συμπεριφορά, που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δείχνει το μεγάλο κοπάδι από πρόβατα να βαδίζει συνεχώς δεξιόστροφα, σχηματίζοντας έναν σχεδόν τέλειο κύκλο.



The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022