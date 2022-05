Το κόλπο που έκανε ένας 20χρονος και τρόμαξε έναν καρχαρία τριών μέτρων (vid)

Το να σου επιτεθεί ένας καρχαρίας είναι πολύ δυσάρεστη εμπειρία που προκαλεί πανικό σε όποιον την βιώσει.

Ένας 20χρονος Αυστραλός όμως, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να διώξει τον τεράστιο θηρευτή, με τον οποίο είχε έρθει face to face.

Το πως τα κατάφερε αυτό, ο Bailey Haffner το εξήγησε στην κάμερα του «10 News First», εξηγώντας πως εκείνο το πρωινό της 19ης Μαΐου είχε πάει στο σκάφος του στο Matilda Bay, προκειμένου να καθαρίσει.

Επειδή θα κοίταζε και το κάτω μέρος του, είχε βάλει την στολή του δύτη και είχε την μπουκάλα του, όταν ξαφνικά δέχθηκε ένα χτύπημα το μέρος που στεκόταν, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νερό.

«Όλα έγιναν σε κλάσματα του δευτερολέπτου, με τον καρχαρία να βρίσκεται από πάνω μου, στην δεξιά πλευρά», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Όταν με έριξε στο νερό και γύρισα, ξαφνικά είδα το χοντρό του κεφάλι. Έπαθα σοκ».

Αυτό που ουσιαστικά τον έσωσε όμως, ήταν οτι φορούσε την στολή του και είχε την μπουκάλα με το οξυγόνο. «Έβγαλα τον ρυθμιστή από το στόμα μου και τον άφησα ελεύθερο, επειδή μάλλον οι καρχαρίες μισούς τις φυσαλίδες. Σε εμένα λειτούργησε και δεν σκέφτηκα κάτι άλλο από το να βγω από το νερό», είπε.

A bull shark has rammed a 20-year-old diver cleaning boat hulls in Matilda Bay. He says the predator may have been three metres long | @a_m_leonard pic.twitter.com/wto3d9NXKR

— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) May 19, 2022