Το άβολο ατύχημα παρουσιαστή εκπομπής για το Champions League – Ήθελε να κάνει τον πανηγυρισμό του Μπαπέ

Ο αναλυτής ποδοσφαίρου Μίκα Ρίτσαρντς, είχε ένα ξεκαρδιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της κάλυψης του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (25/10). Αφού ανέλυσε τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μίλαν, ο Ρίτσαρντς προσπάθησε να μιμηθεί τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, όμως, το παντελόνι του είχε του χάλασε τη στιγμή.

Καθώς ο Ρίτσαρντς στεκόταν στην πόζα με τα χέρια του σταυρωμένα, η παρουσιάστρια Κέιτ Άμπντο ρώτησε: «Είναι εντάξει το παντελόνι σου; Είναι ακόμα ραμμένο;». Ο Ρίτσαρντς και ο συνάδελφός του, αναλυτής Τζέιμι Κάραγκερ, ξέσπασαν σε γέλια, καθώς ο Ρίτσαρντς κάλυψε γρήγορα την περιοχή της βουβωνικής χώρας του πριν καθίσει γρήγορα πίσω.

Αν και δεν φαινόταν καθαρά στην κάμερα, φάνηκε ότι καθώς μιμούνταν τον Κιλιάν Μπαπέ, ο Ρίτσαρντς, σύμφωνα με το dailymal.co.uk έσκισε το παντελόνι του.

Think @micahrichards might need a change of uniform. 😂 pic.twitter.com/Qj05KjYc6h

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023