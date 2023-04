Τι συμβαίνει με τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του `83;

Υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1983, αυτά που όπως ονομάστηκαν, "τα παιδιά Indigo". Μια υπόθεση που ερευνάται μέχρι σήμερα!

Η σχετική θεωρία λέει πως αυτά τα παιδιά έχουν έρθει στη Γη με κάποιο σκοπό, κυρίως για να συμβάλλουν στην αλλαγή της συνειδητότητας και στην καλυτέρευση του κόσμου.

Τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έγιναν αντικείμενο μελέτης από την Ακαδημία Αθηνών. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα όλων των εποχών, με το κωδικό όνομα «Indigo Kids», ενώ το θέμα απασχόλησε μέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων το 2008.

Ένα σχετικό φαινόμενο με τα παιδιά Indigo ονομάζεται April's Children στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το April’s Children Believers, μυστικοί ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983 για ειδική έρευνα το 1985. Αυτά τα παιδιά δοκιμάστηκαν και έδωσαν συνέντευξη και όλα είχαν υψηλό IQ, περίεργα όνειρα και πνευματικές εμπειρίες. Ο δημοσιογράφος, Κώστας Χαρδαβέλας παρήγαγε ένα δημοφιλές ντοκιμαντέρ της Νέας Εποχής, The Not Seen People για τους συνεντευξιαζόμενους.

Συγκεκριμένα, ο όρος «παιδί indigo» προέρχεται από την ψυχολόγο Nancy Ann Tappe, η οποία ταξινόμησε τις προσωπικότητες των ανθρώπων ανάλογα με το χρώμα της αύρας τους. Συγκεκριμένα, το 1982 δημοσίευσε το βιβλίο της «Understanding your Life Through Colour»=«Κατανοώντας τη ζωή σου μέσω του χρώματος». Τα παιδιά indigo ονομάστηκαν έτσι λόγω του χρώματος της αύρας, Indigo=Λουλακί.

Σύμφωνα με την Tappe, «το φαινόμενο Indigo έχει αναγνωριστεί ως μια από τις εκπληκτικές αλλαγές της ανθρώπινης φύσης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην κοινωνία. Το χαρακτηριστικό Indigo περιγράφει το ενεργειακό μοτίβο της ανθρώπινης συμπεριφοράς που υπάρχει σε πάνω από το 95% των παιδιών που γεννήθηκαν τη δεκαετία του ‘80… Όταν είναι μικρά παιδιά, οι Indigo αναγνωρίζονται εύκολα από τα ασυνήθιστα μεγάλα, διαυγή μάτια τους. Υπερβολικά έξυπνα, πρώιμα αναπτυγμένα παιδιά με εκπληκτική μνήμη και ισχυρή επιθυμία να ζήσουν ενστικτωδώς, αυτά τα παιδιά της επόμενης χιλιετίας είναι ευαίσθητες, προικισμένες ψυχές με εξελιγμένη συνείδηση, και έχουν έρθει εδώ για να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τον παλμό της ζωής μας και για να δημιουργήσουν ένα γη, ένα υδρόγειο και ένα είδος. Είναι η γέφυρα μας προς το μέλλον».

