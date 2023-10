Star Wars: Το X-Wing που βρέθηκε σε γκαράζ, πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε το διαστημικό σκάφος X-Wing του Star Wars, που θεωρούνταν χαμένο για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Guardian, το X-Wing είναι ένα από τα πρώτα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική ταινία Star Wars του 1977 και πουλήθηκε την Κυριακή σε τιμή ρεκόρ, αυτή των 3,135 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι έγινε το πιο ακριβό αντικείμενο ταινίας που πωλήθηκε σε δημοπρασία.

Το 20 ιντσών μοντέλο ενός X-Wing starfighter, χρησιμοποιήθηκε στην κορυφαία σειρά μάχης του Star Wars: Episode IV – A New Hope και θεωρούνταν χαμένο για δεκαετίες, μέχρι που ανακαλύφθηκε σε ένα χαρτόκουτο στο γκαράζ του υποψήφιου για Όσκαρ κινεζοαμερικανό κατασκευαστή μοντέλων Greg Jein, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 76 ετών.

Η δημοπρασία περιλάμβανε επίσης μια τεράστια γκάμα από άλλα κινηματογραφικά αντικείμενα από τη συλλογή του Jein, συμπεριλαμβανομένου ενός αυθεντικού κοστουμιού Stormtrooper από το A New Hope, μιας στολή αστροναύτη από το 2001: A Space Odyssey και μινιατούρες από το Battlestar Galactica.

«Η παγκόσμια ανταπόκριση στις συλλογές του Greg Jein ήταν εξαιρετική. Μια αληθινή απόδειξη για όλα όσα πέτυχε ως καλλιτέχνης και συλλέκτης οπτικών εφέ», ανέφερε η Joe Maddalena, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Heritage Auctions.

Κατασκευασμένο από την εταιρεία οπτικών εφέ του Τζορτζ Λούκας Industrial Light & Magic, το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στην τελική μάχη του «A New Hope», συμπεριλαμβανομένης της περίφημης διαδρομής σε τάφρο. Είναι επίσης ένα από τα τέσσερα γνωστά μοντέλα που κατασκευάστηκαν για κοντινές λήψεις, με λεπτομέρειες όπως αρθρωτά φτερά, φώτα εργασίας και ουλές μάχης.

Ο ιστορικός οπτικών εφέ, Gene Kozicki, ανακάλυψε το μοντέλο στο γκαράζ του Greg Jein, ενώ βοηθούσε μαζί με αρκετούς συναδέλφους του την οικογένεια του να οργανώσει τη συλλογή του. Όταν είδαν το αντικείμενο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι τέσσερις από εμάς καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το πραγματικό μοντέλο γυρισμάτων και τότε άρχισε να συνειδητοποιούμε το μέγεθος της ανακάλυψης».

Ο Kozicki είπε ότι ήταν άγνωστο πώς το X-Wing ήταν μέρος της συλλογής του Jein, υποθέτοντας ότι μπορεί να το απέκτησε ενώ εργαζόταν στην ταινία του 1977 «Close Encounters of the Third Kind» του Steven Spielberg, στην οποία εργάστηκαν πολλοί από την ομάδα οπτικών εφέ του αρχικού Star Wars.

