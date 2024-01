Πήγαν το σκονάκι σε άλλο επίπεδο!

Μπορεί κάποιοι να έχουν αντιγράψει τις απαντήσεις ενός τεστ στο σχολείο, αλλά πόσοι έχουν μεταμφιεστεί για να δώσουν εξετάσεις στη θέση ενός άλλου; Αυτή η ιδέα φάνηκε έξυπνη στον 26χρονο Angrez Singh, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να μεταμφιέστηκε ως η κοπέλα του και έδωσε εξετάσεις στη θέση της.

«Προσπάθησε να μπει στον χώρο της εξέτασης αλλάζοντας την εμφάνισή του», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Manoj Kumar, σύμφωνα με το nypost.com. Ο Singh προσπάθησε να δώσει εξετάσεις πρόσληψης για την 34χρονη κοπέλα του, Paramjit Kaur, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Kaur φέρεται να είχε αποτύχει στο παρελθόν στις εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να εργαστεί στον τομέα της υγείας.

Για να ξεγελάσει τους εξεταστές και να μπει στο εξεταστικό κέντρο, ο μεταμφιεσμένος ξύρισε τις τρίχες στο πρόσωπό του, έβαλε μακιγιάζ και φόρεσε γυναικεία ρούχα. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να πλαστογραφήσει την ταυτότητα και την κάρτα Aadhaar -έναν 12ψήφιο μοναδικό αριθμό ταυτότητας- της φίλης του για να πετύχει τον στόχο του.

Ωστόσο, οι εξεταστές τον υποψιάστηκαν, αφού παρατήρησαν ότι το πρόσωπό του δεν ταίριαζε με τη φωτογραφία της Kaur στο έντυπο της αίτησης, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Faridkot, Harjeet Singh. Στη συνέχεια, οι αρχές έλεγξαν τα χαρακτηριστικά του Singh και ανακάλυψαν ότι δεν «ταίριαζαν με αυτά που υπάρχουν στα αρχεία», ανέφερε ο Kumar.

Boyfriend busted for doing drag to take career exam for girlfriend https://t.co/r86aRc5I61 pic.twitter.com/MaT0ZlKOHZ

— New York Post (@nypost) January 23, 2024