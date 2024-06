Παλαιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μετά από ήττα μέσα στο ρινγκ και εκείνη του αρνήθηκε

Σε μια ατυχή τροπή των γεγονότων, ένας μαχητής ΜΜΑ βίωσε ένα διπλό πλήγμα όταν η πρόταση γάμου του απορρίφθηκε μετά από την ήττα του στον αγώνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο τουρνουά Clash of the Stars στην Τσεχία, ένα θέαμα που άφησε το κοινό σοκαρισμένο.

Ο Lukas Bukovaz, ένας τοπικός αστέρας του ΜΜΑ, συμμετείχε σε έναν αγώνα δύο εναντίον ενός μαζί με τον παρτενέρ του Patrik Horvath εναντίον του αντιπάλου τους, Jan Michalek. Παρά το γεγονός ότι ήταν τα φαβορί λόγω του αριθμητικού τους πλεονεκτήματος, οι Bukovaz και Horvath ηττήθηκαν απροσδόκητα από τον Michalek, ο οποίος κατάφερε να θριαμβεύσει κόντρα στις πιθανότητες και να εξασφαλίσει τη νίκη μόνος του.

Το πραγματικό δράμα εκτυλίχθηκε μετά τον αγώνα. Ο Bukovaz αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του μπροστά σε 20.000 θεατές. Με τα συναισθήματα στα ύψη, γονάτισε στο οκτάγωνο και έκανε την ερώτηση. Ωστόσο, η στιγμή δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Η φίλη του, εμφανώς αμήχανη και κρατώντας το πρόσωπό της στα χέρια της, πήρε το μικρόφωνο και έδωσε μια σπαρακτική απάντηση.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans 😅 pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y

— Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024