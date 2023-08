Πακιστάν: Λιοντάρι το «έσκασε» και κυκλοφορούσε ανενόχλητο στο Καράτσι

Ένα λιοντάρι το έσκασε μέσα από ένα ιδιωτικό όχημα και βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερο, σε ώρα αιχμής, στους δρόμους του Πακιστάν, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους επί δύο ώρες μέχρι να το πιάσουν. Ο ιδιοκτήτης του αιλουροειδούς το μετέφερε σε άλλο σημείο όταν εκείνο δραπέτευσε, στον κεντρικότερο δρόμο της πολύβουης πόλης.

Sighting of a lion near a #Karachi residential area. Just your typical Karachi traffic-lions commuting on #ShahraheFaisal Who needs a zoo when you've got wildlife on the road? 🦁🚗 #ImranKhan #ElectricityBills #bubagirl #PetrolDieselPrice #IslamabadHighCourt #آیا_آیا_شیر_آیا pic.twitter.com/5ydNJjeHVG

— Pakistan Viral Series (@pakviralseriess) August 29, 2023