Ο «εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο με IQ 210» λέει ότι ξέρει τι συμβαίνει μετά το θάνατό μας

Μια δημοφιλής θεωρία σχετικά με τη μετά θάνατον ζωή έχει προταθεί από τον πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο, καθώς χρησιμοποίησε το IQ του 210 για να καταλήξει σε μια υπόθεση που χρησιμοποιεί μαθηματικά για να τα εξηγήσει όλα.

Πολλοί διανοούμενοι έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν τι συμβαίνει μετά το θάνατό μας, καθώς επιστήμονες του ΜΙΤ και ακόμη και το Πεντάγωνο έχουν δώσει τις δικές τους θεωρίες για τη μετά θάνατον ζωή.

Κάποιοι έχουν δώσει ακόμη και προσωπικές περιγραφές του «παραδείσου» και ενός «εσωτερικού εαυτού » μετά την παύση της ύπαρξης του σώματος, σε σπάνια σενάρια όπου τεχνικά μπορείτε να πεθάνετε και να επανέλθετε στη ζωή λίγο αργότερα.

Ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει όμως τις δικές του θεωρίες, οι οποίες έχουν πλέον αναγνωριστεί από πολλούς και υποστηρίζονται μέσα από τη σφαίρα των μαθηματικών και της επιστήμης.

Εκτιμάται ότι ο Chris Langan έχει δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 195 και 210, και θεωρείται ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους στη Γη, ενώ το Γνωστικό Θεωρητικό Μοντέλο του Σύμπαντος (γνωστό και ως CTMU) επιχειρεί να εξηγήσει με συγκεκριμένο τρόπο τι συμβαίνει μετά το θάνατό μας.

Σύμφωνα με την «εισαγωγή για αρχάριους» του CTMU, η θεωρία βασίζεται στην ύπαρξη της «πληροφορίας» ως στοιχειώδους υλικής μορφής, και ότι η πληροφορία αυτή υπάρχει ως «συνειδητή αντίληψη» στο διηνεκές.

«Προκύπτει ότι η πραγματικότητα περιέχει όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ίδια της την ύπαρξη», εξηγεί ο οδηγός, »Η απλή της δυνατότητα είναι αρκετή για να εξασφαλίσει ότι παράγει τον εαυτό της. Είναι κάτι σαν ένας αυτοεκτελούμενος αλγόριθμος που παράγει το μυαλό στο οποίο είναι γνωστός ο ίδιος ο αλγόριθμος».

Αυτός ο «παντογνώστης νους» υποτίθεται στη συνέχεια ότι είναι ο ρόλος του Θεού, ο οποίος συλλέγει και περιέχει τη συνείδηση και το μυαλό όλων μας ακόμη και μετά το θάνατό μας.

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν πεθάνουμε και το μυαλό μας παύσει να λειτουργεί; Ευτυχώς η θεωρία έχει μια απάντηση:

«Η ίδια η πραγματικότητα είναι ένα αυτο-διευκρινιζόμενο πληροφοριακό σύστημα το οποίο, λόγω της μορφής του, δεν μπορεί να ΜΗΝ υπάρχει.

«Ακόμη και αν δεν υπάρχει τίποτα, αυτό το σύστημα με την ύπαρξη και τη γνώση του εαυτού του και όλα τα εντοπισμένα συνειδητά μυαλά μέσα στη διαδικασία δημιουργίας του θα βιώνουν την πληροφοριακή δομή του ως πραγματική, φυσική κ.λπ.».

Αν δεν καταλαβαίνετε καλά - πράγμα για το οποίο σίγουρα δεν σας κατηγορούμε - η θεωρία αυτή προτείνει ότι, μέσω της πληροφορίας, η ύπαρξή μας θα μετατοπιστεί σε μια ξεχωριστή πραγματικότητα αντί να τελειώσει εντελώς - όπως ένας παράδεισος σχεδόν, αλλά μια λίμνη συνείδησης που παραμένει αυτοπληροφορούμενη μέσα στο μυαλό του Θεού.

Φαίνεται ότι η θεωρία δεν είναι πάντα η πιο πειστική για όσους βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που έδειξε μια συνέντευξη στο κανάλι Theories of Everything with Curt Jaimungal στο YouTube.

Ο Λάνγκαν αφιερώνει τη συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών για να αναλύσει το CTMU, ωστόσο πολλοί στα σχόλια εξακολουθούν να μην μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς εννοεί.

«Νομίζετε ότι συνειδητοποιεί ότι ποτέ δεν πλησίασε ούτε καν να αρχίσει να περιγράφει κάποια θεωρία της πραγματικότητας;» διερωτάται ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος επισημαίνει ότι “όλο αυτό το βίντεο είναι σαν να περιγράφεις λεπτομερώς μια περίτεχνη πόρτα, αλλά να μην την ανοίγεις ποτέ στην πραγματικότητα”.

Φυσικά, η φύση τέτοιων θεωριών είναι ότι είναι εμπεριστατωμένες, πολύπλοκες και έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες, αλλά πολλοί εξακολουθούν δικαιολογημένα να παλεύουν να κατανοήσουν πραγματικά τι σημαίνει το CTMU στο μεγάλο σχήμα των πραγμάτων.

