Τραγωδία στην Ιταλία: Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πτώση καμπίνας τελεφερίκ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση καμπίνας τελεφερίκ κοντά στη Νάπολη στη νότια Ιταλία. Η τραγωδία συνέβη όταν έσπασε ένα καλώδιο στη σύνδεση που μετέφερε τουρίστες από την πόλη Καστελαμάρε ντι Στάμπια, στον κόλπο της Νάπολης, στο Μόντε Φάιτο, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά.

«Βρέθηκαν τέσσερα άψυχα σώματα, ενώ ένα πέμπτο τραυματισμένο άτομο διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση στο Telegram, προσθέτοντας ότι αυτός ήταν ο τελικός απολογισμός.

Ο Βιντσέντσο Ντε Λούκα, επικεφαλής της Καμπανίας γύρω από τη Νάπολη, δήλωσε στο Rai ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης παρεμποδίστηκαν από την ομίχλη και τους ισχυρούς ανέμους. Περισσότεροι από 50 πυροσβέστες συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης.

Μια καμπίνα που μετέφερε 16 επιβάτες βρισκόταν κοντά στο Καστελαμάρε και τοποθετήθηκαν σε στέρεο έδαφος. Μια δεύτερη καμπίνα βρισκόταν πάνω από ένα γκρεμό στο όρος Φάιτο και η ομίχλη καθυστέρησε την προσπάθεια διάσωσης, ανέφεραν δημοσιεύματα.

🚨BREAKING: At least 3 dead, 1 missing, 1 seriously injured after cable car crashes on Monte Faito near Naples, Italy. pic.twitter.com/9p0Sqos8pc

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 17, 2025