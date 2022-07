Ντουμπάι - Αυστραλία: 14 ώρες πτήσης με μία τρύπα στην άτρακτο

Μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του αεροπλάνου, ανακάλυψαν με έκπληξη οι επιβάτες πτήσης EK450 της Emirates αφότου ωστόσο είχαν επιβιβαστεί με ασφάλεια στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον Independent , το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση την 1η Ιουλίου. Το Airbus A380 πετούσε για σχεδόν 14 ώρες από το Ντουμπάι.

Ένας επιβάτης, είπε στην Courier Mail της Αυστραλίας ότι άκουσε έναν ανησυχητικό θόρυβο περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωση. «Ακούστηκε ένας κρότος και ένιωσα το τράνταγμα στα πόδια μου» είπε

Emirates A380 flies from Dubai to Brisbane with a hole in its fuselage after being damaged on takeoff from a blown tyre. The aircraft is still on the ground in Brisbane following the incident. pic.twitter.com/CwoMJKaL2L

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 2, 2022