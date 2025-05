Νορβηγία: Άνδρας ξύπνησε και βρήκε... ένα πλοίο 135 μέτρων στην αυλή του

Το γύρο του κόσμου κάνει η ανακάλυψη που έκανε ένας άνδρας στη Νορβηγία, ο οποίος ξύπνησε και βρήκε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κήπο του.

Το πλοίο, μήκους 135 μέτρων, «έχασε» κατά μερικά μέτρα το σπίτι του Γιόχαν Χέλμπεργκ περίπου στις 05:00 (τοπική ώρα) την Πέμπτη.

Ο ίδιος ειδοποιήθηκε για το απίστευτο συμβάν από τον πανικόβλητο γείτονά του, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το πλοίο καθώς κατευθυνόταν προς την ακτή, στο Μπάινεσετ, κοντά στο Τρόντχαϊμ. «Το κουδούνι χτύπησε μια ώρα της ημέρας που δεν μου αρέσει να ανοίγω», δήλωσε ο Χέλμπεργκ στο τηλεοπτικό κανάλι TV2.

«Πήγα στο παράθυρο και έμεινα έκπληκτος βλέποντας ένα μεγάλο πλοίο», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον Guardian. «Έπρεπε να λυγίσω τον λαιμό μου για να δω την κορυφή του. Ήταν τόσο εξωπραγματικό.» «Αν είχε βρεθεί πέντε μέτρα πιο νότια, θα είχε εισέλθει στην κρεβατοκάμαρα», πρόσθεσε στο Νορβηγικό Ραδιοτηλεοπτικό Οργανισμό. «Δεν άκουσα τίποτα.»

Ο γείτονας είπε ότι ξύπνησε από τον ήχο του πλοίου καθώς αυτό κατευθυνόταν με ταχύτητα προς τη στεριά και έτρεξε στο σπίτι του Χέλμπεργκ. «Ήμουν σίγουρος ότι ήταν ήδη έξω, αλλά όχι, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής. Χτύπησα το κουδούνι πολλές φορές και τίποτα», είπε ο κ. Γιόργκενσεν. «Και μόνο όταν τον κάλεσα στο τηλέφωνο κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του», είπε στο TV2

Το φορτηγό πλοίο NCL Salten, με κυπριακή σημαία, μετέφερε 16 άτομα και ταξίδευε νοτιοδυτικά μέσω του φιόρδ του Τρόντχαϊμ προς το Όρκανγκερ όταν βγήκε από την πορεία του. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το δυστύχημα και η νορβηγική αστυνομία διεξάγει έρευνα.

